Иван Охлобыстин сообщил, что актер Михаил Пореченков первым пойдет воевать

Популярный российский актёр, режиссёр, сценарист и писатель Иван Охлобыстин высказал собственное мнение о частичной мобилизации. В частности, он рассказал о том, будут ли привлекать к данному процессу звёзд шоу-бизнеса. Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн-издания Pravda.Ru.

Многочисленные поклонники и подписчики артистов с самого первого дня объявления ЧМ уже начали одолевать знаменитых в России звёзд-патриотов своими призывами отправляться на фронт и записываться в добровольцы. Звезда сериала «Интерны» до сих пор не верит рассказам о том, что отечественных знаменитостей ждут блиндажи и окопы на фронтах Донбасса и других горячих точек Украины.

«Относительно перечня актёров, якобы уже мобилизованных военкоматами на специальную военную операцию, то это чистый фейк, который кто-то умело разгоняет. В настоящий момент никто никуда пока не едет и даже не собирается», — объяснил знаменитый российский актёр.

Добровольно участвовать в СВО, по мнению Охлобыстина, согласится его коллега Михаил Пореченков.

«Говорил с Мишей Пореченковым. Он не в курсе. Хотя, кто-кто, а он пойдёт первым, если призовут», — объяснил актёр.

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати решил отдохнуть в Узбекистане во время частичной мобилизации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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