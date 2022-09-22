Россияне призывают певцов Shaman и Тимати влиться в ряды мобилизованных

Сегодня, 14:09

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Россияне призывают певцов Shaman и Тимати влиться в ряды мобилизованных
Фото из открытых источников

Россияне хотели бы видеть певцов Shaman и Тимати, которые ранее отличились патриотическими песнями и призывами к гражданам страны, в числе мобилизованных.

Граждане РФ в социальных сетях буквально начали требовать от исполнителей продемонстрировать свой патриотизм в деле. Под публикациями Shaman и Тимати люди массово спрашивают, почему они еще не призваны и не находятся на фронте.

«Тимур, когда Родину защищать идешь?», «Когда мобилизуют тебя, а, Тимур? Это было бы патриотично», - таких комментариев на странице рэпера Юнусова немало.

Исполнитель хранит тишину.

Еще больший ажиотаж на страничках певца Shaman, который ранее записал песни «Встанем» и «Я русский».

Пользователи заявили ему, что настала пора не петь о патриотизме, а проявить его на деле, будучи призванным в рамках частичной мобилизации.

«Когда на фронт? Страну микрофоном не защитить», «Истинный патриот уже записался на встречу в военкомат? Когда на сборы?» — цитирует вопросы россиян ФАН.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Официально было объявлено, что призваны будут 300 тысяч человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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