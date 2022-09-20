Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что лично готова участвовать в мобилизации

Телеведущая Лера Кудрявцева огорчена происходящими на Украине событиями и готова пойти на фронт защищать родину, о чем она сама заявила. В тяжелое для России время Лера, не задумываясь, бросится на помощь.

«Если уж понадобится пойти бабам на фронт. Пойду», — заявила телеведущая в своем Telegram-канале.

Кудрявцева отметила, что поддерживает миссию российских властей и может сама встать под ружье. Ее 32-летний сын Жан тоже готов в случае необходимости встать на защиту страны.

«Что тут думать. Надо, значит, надо», — заявил он.

Напомним, что 21 сентября в своем обращении к гражданам президент России объявил частичную мобилизацию, которая затронет только тех, кто проходил военную службу и имеет боевой опыт. По словам Владимира Путина, такое решение принято для защиты суверенитета и территориальной целостности России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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