Пускепалис рассказал о своих страхах за две недели до гибели

20 сентября в Ярославской области произошло ДТП, в котором погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Фургон, в котором находился Пускепалис, врезался в большегруз. Фургон актера перевозил гуманитарку на Донбасс. Две недели назад Пускепалис дал откровенное интервью, в котором рассказал о своих страхах. Как оказалось, актер, который на экране выступал в образах мужественных офицеров, не любил смотреть фильмы со своим участием.

Как правило, герои Сергея Пускепалиса — это простые, добродушные и надежные мужчины, любимцы женщин. Однако сам актер не очень любил смотреть на свою игру в кино.

«Для меня огромных усилий стоит начать смотреть фильм, где я снялся. Делаю это в одиночестве и не испытываю момент наслаждения», — признался Пускепалис.

Он также сказал, что к работе относится требовательно, поэтому не может оценить результаты своей деятельности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700