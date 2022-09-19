Пускепалис рассказал о своих страхах за две недели до гибели

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20 сентября в Ярославской области произошло ДТП, в котором погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Фургон, в котором находился Пускепалис, врезался в большегруз. Фургон актера перевозил гуманитарку на Донбасс. Две недели назад Пускепалис дал откровенное интервью, в котором рассказал о своих страхах. Как оказалось, актер, который на экране выступал в образах мужественных офицеров, не любил смотреть фильмы со своим участием.
Как правило, герои Сергея Пускепалиса — это простые, добродушные и надежные мужчины, любимцы женщин. Однако сам актер не очень любил смотреть на свою игру в кино.
«Для меня огромных усилий стоит начать смотреть фильм, где я снялся. Делаю это в одиночестве и не испытываю момент наслаждения», — признался Пускепалис.
Он также сказал, что к работе относится требовательно, поэтому не может оценить результаты своей деятельности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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