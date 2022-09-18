Осенние концерты рок-группы «Сплин» отменены или перенесены одновременно в нескольких городах

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Перенесены на неопределенные даты или и вовсе отменены несколько осенних концертов в рамках тура рок-группы «Сплин» в ряде городов России. Пока лишь можно сказать о том, что состоятся запланированные выступления не ранее 2023 года.
Так, например, коллектив должен был выступить 28 сентября в Ярославле. Организаторы концерта на своем сайте заявили, что вынуждены по техническим причинам перенести его на апрель. Не будет осенних выступлений группы и в Череповце, Владимире, Туле, а также в Нижнем Новгороде.
Ранее с призывом отменить рок-концерт во Владимире выступил Александр Цыганский, депутат регионального ЗакСа. Вероятно, заявление было сделано после того, как фронтмен «Сплина» Александр Васильев прямо со сцены высказался в поддержку покинувших Россию из-за протеста против СВО российских артистов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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