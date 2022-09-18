Слепаков, уехавший в Израиль, впервые вышел на связь после длительного отсутствия

Семен Слепаков покинул Российскую Федерацию в марте 2022 года. Звезда Comedy Club улетел в государство Израиль. Певец, юморист и шоумен на протяжении длительного периода времени не выходил на связь и ни с кем не общался. Многочисленные подписчики и почитатели Семена волновались — все-таки для многих граждан он являлся любимым артистом. Об этом сообщили журналисты «Комсомольской правды».

Пару дней назад певец вышел на связь. В России Семен Слепаков позиционировал себя, как одного из максимально дорогих отечественных юмористов. За свои корпоративные выступления Слепаков запрашивал у заказчиков круглую сумму — от 30 000 евро. Прошло всего 6 месяцев с того момента, как звезда Comedy Club совсем выпал из поля зрения своих поклонников.

«Семен эмигрировал в Израиль», — рассказали тогда его друзья.

Когда по всем российским уголкам поползли слухи об эмиграции Семена, он решил дать едкий ответ:

«Многие пишут в СМИ о том, что Слепаков «покинул РФ». «Тайно». «Без объяснений». «Не пояснив цель поездки». Разве раньше, когда я часто покидал Россию, то я что-то кому-то объяснял? Разве я это делал явно? Я что — всем людям пояснял цель своей поездки? Всегда же предупреждал... Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда. Короче говоря, увидев меня в Москве, не удивляйтесь и не падайте в обморок».

Но, увы, шоумен так в Россию больше не приехал. Свои страницы в соцсетях Семен также запустил. И вдруг — Слепаков, много раз повторявший, что считает себя евреем по национальности, заговорил. Артист поместил в СМИ стих, полный драматизма:

«В Печатниках жила семья одна,

Не замечая в комнате слона.

В ней проводя бесчисленные дни,

Деталей много видели они:

В плафонах люстры пыль минувших лет,

На белом потолке от пробки след,

И выцветшую ткань облезлых штор,

Но лишь слона не видели в упор...».

В России Семен Слепаков прославился, как капитан команды КВН «Сборная Пятигорска». Потом он был одной из главных звезд Comedy Club. Артист не раз подчеркивал в интервью, что ему нравится бывать в Израиле. Музыкант всегда был частым гостем на раутах, посвященных еврейским праздникам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700