Слепаков, уехавший в Израиль, впервые вышел на связь после длительного отсутствия

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Семен Слепаков покинул Российскую Федерацию в марте 2022 года. Звезда Comedy Club улетел в государство Израиль. Певец, юморист и шоумен на протяжении длительного периода времени не выходил на связь и ни с кем не общался. Многочисленные подписчики и почитатели Семена волновались — все-таки для многих граждан он являлся любимым артистом. Об этом сообщили журналисты «Комсомольской правды».
Пару дней назад певец вышел на связь. В России Семен Слепаков позиционировал себя, как одного из максимально дорогих отечественных юмористов. За свои корпоративные выступления Слепаков запрашивал у заказчиков круглую сумму — от 30 000 евро. Прошло всего 6 месяцев с того момента, как звезда Comedy Club совсем выпал из поля зрения своих поклонников.
«Семен эмигрировал в Израиль», — рассказали тогда его друзья.
Когда по всем российским уголкам поползли слухи об эмиграции Семена, он решил дать едкий ответ:
«Многие пишут в СМИ о том, что Слепаков «покинул РФ». «Тайно». «Без объяснений». «Не пояснив цель поездки». Разве раньше, когда я часто покидал Россию, то я что-то кому-то объяснял? Разве я это делал явно? Я что — всем людям пояснял цель своей поездки? Всегда же предупреждал... Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда. Короче говоря, увидев меня в Москве, не удивляйтесь и не падайте в обморок».
Но, увы, шоумен так в Россию больше не приехал. Свои страницы в соцсетях Семен также запустил. И вдруг — Слепаков, много раз повторявший, что считает себя евреем по национальности, заговорил. Артист поместил в СМИ стих, полный драматизма:
«В Печатниках жила семья одна,
Не замечая в комнате слона.
В ней проводя бесчисленные дни,
Деталей много видели они:
В плафонах люстры пыль минувших лет,
На белом потолке от пробки след,
И выцветшую ткань облезлых штор,
Но лишь слона не видели в упор...».
В России Семен Слепаков прославился, как капитан команды КВН «Сборная Пятигорска». Потом он был одной из главных звезд Comedy Club. Артист не раз подчеркивал в интервью, что ему нравится бывать в Израиле. Музыкант всегда был частым гостем на раутах, посвященных еврейским праздникам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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