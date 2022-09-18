Адвокат Алешкин заявил, что статус иноагента Пугачевой скажется и на «Иронии судьбы»

В том, что Минюст России пойдет навстречу легендарной певице Алле Пугачевой и включит ее в список иноагентов, сомневаются многие. Эксперты считают, что вызов, который бросила Примадонна властям, лучше замять. Адвокат Андрей Алешкин решил порассуждать о том, как могут развиваться события, если и на женщину, которая поет, навесят ярлык иностранного агента.

По словам юриста, недвижимость и счета, принадлежащие Алле Борисовне, не пострадают. А вот на ее репутации статус может сказаться. СМИ при упоминании ее имени будут вынуждены маркировать ее как иноагента. Такая маркировка должна появиться и в титрах традиционного новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», где Надя поет голосом Аллы Пугачевой.

«Саму картину «Ирония судьбы», конечно, портить не станут. А вот в титрах могут указать, что здесь используются композиции лица, которое является иностранным агентом», - поведал Алешкин.

Напомним, в минувшее воскресенье Алла Пугачева на своей странице в социальной сети опубликовала открытое обращение в Минюст.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным и порядочным человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», - этот текст Пугачевой полностью раскрывает ее отношение к СВО, которая идет с 24 февраля.

Минюст на обращение Примадонны пока не отреагировал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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