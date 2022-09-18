Депутат Худяков: «Защищал Пугачеву, которая полюбила козла»

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Алла Пугачева встала на защиту своего супруга Максима Галкина (включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента). Примадонна опубликовала обращение к Минюсту России, в котором попросила внести ее имя в список иноагентов. Таким образом, певица продемонстрировала солидарность со своим мужем.
Комментируя заявление Пугачевой, депутат и член партии ЛДПР Роман Худяков написал в соцсети о том, что «защищал Пугачеву, которая полюбила козла, теперь ее ждет горькая правда». По словам политика, он поддержал Примадонну, которая вернулась в родную страну с детьми, оставив мужа за границей, но ему люди писали, что зря он ее защищает. Теперь Худяков, по его признанию, понимает, что Пугачева живет в реальности, которая оторвана от того, что происходит в России.
Депутат считает, что Алла Борисовна уже никому не интересна ни как певица, ни как «жена декабриста». Пугачева не сможет стать даже иноагентом, так как те хоть имеют иностранное финансирование, а Примадонна и концертов уже не дает, отметил политик.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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