Ани Лорак впервые за полгода прервала молчание

Народная артистка Украины Ани Лорак прервала молчание, которое хранила почти семь месяцев. Последний пост в соцсетях певица опубликовала еще 1 марта и с тех пор не выходила на связь с подписчиками. И вот сейчас Ани Лорак неожиданно для поклонников рассказала о своих переживаниях.

43-летняя поп-дива не стала разделять слушателей на российских и украинских, а лишь заявила, что переживает непростые времена.

«Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души», — написала певица.

При этом она закрыла комментарии, чтобы оградить себя о нашествия хейтеров. Отметим, что на Ани Лорак ополчилась едва не вся Украина. Многие украинские артисты не понимают, почему певица до сих пор не обозначила свою позицию. Боле того, поп-исполнительница на родине попала в черный список.

«Такую измену не забудут! Не простят!» — заявляли в мэрии города Черновцы, где родилась Ани Лорак.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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