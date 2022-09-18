Ани Лорак впервые за полгода прервала молчание

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Народная артистка Украины Ани Лорак прервала молчание, которое хранила почти семь месяцев. Последний пост в соцсетях певица опубликовала еще 1 марта и с тех пор не выходила на связь с подписчиками. И вот сейчас Ани Лорак неожиданно для поклонников рассказала о своих переживаниях.
43-летняя поп-дива не стала разделять слушателей на российских и украинских, а лишь заявила, что переживает непростые времена.
«Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души», — написала певица.
При этом она закрыла комментарии, чтобы оградить себя о нашествия хейтеров. Отметим, что на Ани Лорак ополчилась едва не вся Украина. Многие украинские артисты не понимают, почему певица до сих пор не обозначила свою позицию. Боле того, поп-исполнительница на родине попала в черный список.
«Такую измену не забудут! Не простят!» — заявляли в мэрии города Черновцы, где родилась Ани Лорак.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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