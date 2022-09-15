Марк Богатырёв признался, что его жена Татьяна Арнтгольц год не могла забеременеть

Сегодня, 18:14

0

Image 16+
Марк Богатырёв признался, что его жена Татьяна Арнтгольц год не могла забеременеть
Фото из открытых источников

Несколько лет назад актёры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырёв создали семью. Пара счастлива в браке. Не так давно у молодых супругов родился мальчик, которого назвали Данилой. Они не любят распространяться о своей личной жизни. Об этом сообщили журналисты издания StarHit.ru. 

37-летний артист, которого зрители узнали из сериала «Кухня», не проводит откровенных разговоров с публикой и очень редко даёт свои интервью представителям СМИ. Из-за этого жизнь кинозвезды является загадкой для многих любопытных граждан. На днях Марк сделал исключение, приоткрыв завесу личной жизни. Богатырев сообщил прессе, что он души не чает в своем сынишке, которому 1,5 года. Ещё Марк рассказал, что длительный период Таня и он страстно мечтали о рождении ребёнка. Но всё было бесполезно, и это сильно угнетало обоих. Актеры пытались зачать малыша, но ничего не получалось. 

«Целый год длился процесс, в течение которого мы ходили, думали, что-то не получается, что-то не то, вроде анализы все нормальные, все хорошо, все здоровы, но не происходит. Мы ездили по церквям, молились, просили Бога…», — рассказал нынешний счастливый отец Данилы. 

Актёр серьёзно занимается восточной философией. Очень долго и упорно медитируя, однажды он, наконец, увидел, что его любимая супруга скоро станет мамой. 

«В какой-то момент в Таиланде, за три месяца до того, как она забеременела, я подошел к ней и сказал: «Я вошёл в йогу, и во время практики очень точное осмыслил и ощутил, что ты забеременеешь или уже беременна», — делится личным Богатырев. 

Хотя Татьяна в тот момент в его слова не поверила и вообще сказала, мол, такими вещами не шутят, но Марк оказался прав — спустя два месяца Татьяна увидела заветные полоски на тесте. Мужчина считает, что дети дают бессмертие. 

«Это связь с Богом. Отца у меня не было, поэтому я постоянно ощущал эту потребность. Я связывал понятие фигуры отца с Богом», — разоткровенничался Богатырев, добавив, что своего отца он никогда не видел, хотя даже пытался искать через передачу «Жди меня».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Марк Богатырёв признался, что его жена Татьяна Арнтгольц год не могла забеременеть

Сегодня, 18:14

«Выгоднее замять»: Политолог Салин усомнился в том, что Пугачеву признают иноагентом

Сегодня, 14:14

«Нужно соответствовать»: Пугачевой ответили на ее желание попасть в список иноагентов

Сегодня, 12:59

Вера Брежнева прокомментировала обращение Аллы Пугачевой к Минюсту РФ

Сегодня, 10:34

Федотова объяснила, должен ли Минюст признать иноагентом Аллу Пугачеву

Вчера, 20:59

Орбакайте проинформировала СМИ о своем отказе вставать во время исполнения гимна России

Вчера, 11:29

Данилко заявил, что употребляет алкоголь «не ради выпивки»

Вчера, 09:39

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук сделала ремонт в своей первой квартире за 10 млн рублей

15-09-2022, 22:49

Телеведущая Ангелина Вовк назвала причины краха второго брака с чехом

15-09-2022, 11:34

Пластический хирург рассказал, что скрывала новая жена Павла Прилучного

14-09-2022, 15:49

«В трусах и шубе»: Анастасия Волочкова поразила поклонников своим внешним видом

12-09-2022, 14:09

Телеведущий Максим Галкин рассказал, какое будущее его ждет без Пугачевой

12-09-2022, 11:04

Наставник «Голоса» не смолчал о своём состоянии: может быть — это рок Градского

11-09-2022, 20:39

Максим Галкин не торопится приехать на день рождения детей Лизы и Гарри в Россию

11-09-2022, 15:49

Зрители в «Лужниках» спели матом вместе с Сергеем Шнуровым о «сгоревшей Москве»

11-09-2022, 11:59

Соседов сообщил, что Софии Ротару тяжело жить в Киеве

10-09-2022, 19:09

Концертный директор Дробин дал совет Нагиеву, Малахову и Урганту «затянуть пояса»

10-09-2022, 11:59

Как Алла Пугачева планирует отпраздновать день рождения Лизы и Гарри

10-09-2022, 10:39

Андрей Норкин заявил, что артистов, критикующих спецоперацию, уже устранили

9-09-2022, 15:24

Мария Шукшина возмущена последним заявлением Аллы Пугачевой о Михаиле Горбачеве

9-09-2022, 10:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Жителя Челябинска оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России

Жителя Челябинска оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России

17-09-2022, 10:39

0

На 38-летнего жителя Челябинска Советский районный суд наложил штраф в размере 48 тысяч рублей по статье о...

Подробнее
Таможня в России усложняет импорт иномарок из Казахстана в 2022 году

Таможня в России усложняет импорт иномарок из Казахстана в 2022 году

17-09-2022, 12:14

0

Поставка автомобилей из Казахстана в РФ в текущем году затруднена ограничениями, которые создает российская таможня....

Подробнее
Китайское издание Sina сочло ЗРК С-400 самой эффективной в мире системой ПВО

Китайское издание Sina сочло ЗРК С-400 самой эффективной в мире системой ПВО

Вчера, 12:29

0

Китайское издание Sina сочло российский ЗРК С-400 «Триумф» самой эффективной системой в мире. Авторы аргументировали...

Подробнее
Жители Молдовы заблокировали колонна военной техники НАТО

Жители Молдовы заблокировали колонна военной техники НАТО

Вчера, 17:39

0

В Молдове местные жители заблокировали колонну военной техники НАТО у населенного пункта Новые Анены. По некоторым...

Подробнее
Мариинский дворец посетил спикер парламента индийского штата Махараштра

Мариинский дворец посетил спикер парламента индийского штата Махараштра

16-09-2022, 20:43

0

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко встретился в Мариинском дворце с...

Подробнее
Петербург рискует «утонуть» из-за неотремонтированных Смольным ливневок

Петербург рискует «утонуть» из-за неотремонтированных Смольным ливневок

16-09-2022, 20:18

0

Синоптики в ближайшие несколько дней обещают жителям Петербурга ливни. Северная столица уже успела «утонуть» в огромных...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Рожин заявил, что о возвращении территорий Харьковской области ВС РФ следует думать во вторую очередь

Рожин заявил, что о возвращении территорий Харьковской области ВС РФ следует думать во вторую очередь

17-09-2022, 13:39

0

Военный эксперт Борис Рожин заявляет, что о возвращении утраченных территорий Харьковской области Украины ВС РФ следует...

Подробнее
ККИ Петербурга списал неэффективную борьбу с «ларьками» и «базарами» на недостаточное финансирование

ККИ Петербурга списал неэффективную борьбу с «ларьками» и «базарами» на недостаточное финансирование

17-09-2022, 18:59

0

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Смольного наконец признал, что в Петербурге отмечается рост количества точек...

Подробнее
Как форсирование Евфрата бойцами «ЧВК Вагнера» в 2017 году положило конец террору ИГ

Как форсирование Евфрата бойцами «ЧВК Вагнера» в 2017 году положило конец террору ИГ

Вчера, 17:13

0

Годовщина одной из важнейших операций времен сирийской войны напоминает о разгроме некогда самой могущественной...

Подробнее
Биржевые цены на газ в Европе упали до минимума за два последних месяца

Биржевые цены на газ в Европе упали до минимума за два последних месяца

Сегодня, 10:44

0

В первый день этой недели октябрьские газовые фьючерсы на лондонской бирже ICE снизились в цене до 1900 американских...

Подробнее