Марк Богатырёв признался, что его жена Татьяна Арнтгольц год не могла забеременеть

Несколько лет назад актёры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырёв создали семью. Пара счастлива в браке. Не так давно у молодых супругов родился мальчик, которого назвали Данилой. Они не любят распространяться о своей личной жизни. Об этом сообщили журналисты издания StarHit.ru.

37-летний артист, которого зрители узнали из сериала «Кухня», не проводит откровенных разговоров с публикой и очень редко даёт свои интервью представителям СМИ. Из-за этого жизнь кинозвезды является загадкой для многих любопытных граждан. На днях Марк сделал исключение, приоткрыв завесу личной жизни. Богатырев сообщил прессе, что он души не чает в своем сынишке, которому 1,5 года. Ещё Марк рассказал, что длительный период Таня и он страстно мечтали о рождении ребёнка. Но всё было бесполезно, и это сильно угнетало обоих. Актеры пытались зачать малыша, но ничего не получалось.

«Целый год длился процесс, в течение которого мы ходили, думали, что-то не получается, что-то не то, вроде анализы все нормальные, все хорошо, все здоровы, но не происходит. Мы ездили по церквям, молились, просили Бога…», — рассказал нынешний счастливый отец Данилы.

Актёр серьёзно занимается восточной философией. Очень долго и упорно медитируя, однажды он, наконец, увидел, что его любимая супруга скоро станет мамой.

«В какой-то момент в Таиланде, за три месяца до того, как она забеременела, я подошел к ней и сказал: «Я вошёл в йогу, и во время практики очень точное осмыслил и ощутил, что ты забеременеешь или уже беременна», — делится личным Богатырев.

Хотя Татьяна в тот момент в его слова не поверила и вообще сказала, мол, такими вещами не шутят, но Марк оказался прав — спустя два месяца Татьяна увидела заветные полоски на тесте. Мужчина считает, что дети дают бессмертие.

«Это связь с Богом. Отца у меня не было, поэтому я постоянно ощущал эту потребность. Я связывал понятие фигуры отца с Богом», — разоткровенничался Богатырев, добавив, что своего отца он никогда не видел, хотя даже пытался искать через передачу «Жди меня».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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