«Выгоднее замять»: Политолог Салин усомнился в том, что Пугачеву признают иноагентом

Сегодня, 14:14

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«Выгоднее замять»: Политолог Салин усомнился в том, что Пугачеву признают иноагентом
Фото из открытых источников

Алла Пугачева способна оказать влияние на мнение россиян и усложнить жизнь властям. Она та самая глыба, одна из немногих в стране, которую можно назвать «властителем умов», пишет НСН со ссылкой на заявление политолога Павла Салина Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Вчера Алла Борисовна открыто обратилась в Минюст РФ включить ее вслед за мужем в список иноагентов, отметив, что она полностью разделяет его позицию. Оно вызвало огромный резонанс - общество в ожидании реакции Кремля.

По мнению Салина, высшее руководство страны оказалось в той ситуации, когда заявление лучше замять.

«Выгоднее всего замолчать эту историю. Исключение Галкина (признан иноагентом в РФ, - ред.) из списка иноагентов будет признаком слабости, включение самой Пугачевой — признаком глупой силы. Кремль оказался в неловкой ситуации, ему важно из нее выйти, при этом не исключая Галкина и не внося в перечень Пугачеву», — заявил специалист.

По его мнению, российские власти допустили серьезную ошибку, когда пополнили список иноагентов мужем Пугачевой. При этом они переоценили степень своего влияния на творческую аудиторию.

«Впервые столь значимая публичная фигура, популярная среди разных слоёв российского населения, выступает против политического курса, проводимого властью», — напомнил Салин.

В течение полугода многие артисты выступали против СВО, в том числе и знаменитые, но среди них не было даже близко такой величины, как Алла Пугачева. Знаменитости такого уровня способны привлечь на свою сторону как часть сторонников властей, так и людей, равнодушных к происходящему.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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