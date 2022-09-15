«Нужно соответствовать»: Пугачевой ответили на ее желание попасть в список иноагентов

Депутат Госдумы Михаил Делягин напомнил Алле Пугачевой, что для того, чтобы попасть в список иноагентов, надо соответствовать ряду критериев. Сейчас, по его мнению, оснований для включения знаменитости в данный перечень, нет. Об этом информирует издание «Попкорн ньюс».

В минувшую пятницу Минюст включил в список иноагентов в РФ шоумена Максима Галкина. Буквально через два дня, в воскресенье, сама Примадонна в своей социальной сети обнародовала открытое обращение к ведомству. Алла Пугачева попросила и ее вслед за мужем внести в список иноагентов. Она солидарна с супругом в вопросе СВО.

Михаил Делягин, комментируя данное заявление, отметил, что пока нет оснований признавать ее иностранным агентом. Для попадания в список певица-легенда должна плохо высказаться о России.

«Или пусть возьмет деньги на разрушительную деятельность в рамках РФ. Нужно соответствовать определенным критериям», — пояснил политик.

Отметим, что заявление Аллы Борисовны в обществе возымело эффект разорвавшейся бомбы. Одни хвалят певицу с многомиллионной армией поклонников за смелость, другие - откровенно «хейтят», утверждая, что эпоха Пугачевой в России уже завершена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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