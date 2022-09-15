Вера Брежнева прокомментировала обращение Аллы Пугачевой к Минюсту РФ

Сегодня, 10:34

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Вера Брежнева прокомментировала обращение Аллы Пугачевой к Минюсту РФ
Певица Вера Брежнева

Проживающая в Италии украинская певица Вера Брежнева отреагировала на обращение Аллы Пугачевой к Минюсту с просьбой признать ее иностранным агентом. Поп-исполнительница опубликовала в соцсети фрагмент текста из песни Аллы Пугачевой под названием «Женщина, которая поет». 

«Дай знать, где друзья, а где враги, и от морщин меня убереги. Не дай пресытиться любимым делом, не дай отяжелеть душой и телом. Мне, мне, той женщине, которая поет», — написала Брежнева. 

Этот пост свидетельствует о том, что экс - солистка группы «ВИАгра» встала на сторону Народной артистки СССР.

Россияне неоднозначно отнеслись к обращению Примадонны. Многие медийные особы уже отреагировали на это, заявив о своем отношении как к просьбе певице, так и к ней самой.

Напомним, 18 сентября, в день рождения своих детей Лизы и Гарри Алла Борисовна обратилась к Министерству юстиции России с просьбой внести ее в реестр иноагентов. Этим обращением Примадонна выразила полную поддержку своему мужу Максиму Галкину, который на днях получил статус иностранного агента. 

В своем письме Алла Борисовна назвала супруга искренним патриотом России, который всегда желал стране только лучшего. Таким образом, певица впервые с момента начала спецоперации четко обозначила свою позицию по поводу происходящих в мире событий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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