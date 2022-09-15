Федотова объяснила, должен ли Минюст признать иноагентом Аллу Пугачеву

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона
На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона, майор Тхаро Абатаев. Его семье, проживающей в...Подробнее
Сегодня, в воскресенье, 18 сентября, российская исполнительница музыкальных композиций Алла Пугачёва написала на странице своего аккаунта в социальной сети Instagram личную просьбу Минюсту Российской Федерации о внесении её в список иноагентов вслед за супругом, юмористом, шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным. Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн-портала «Телепрограмма».
Соблюдая законы Российской Федерации, Министерство юстиции страны обязано признавать иноагентами тех российских граждан, которые лично и самостоятельно изъявляют подобное своё желание. Так получается, вопрос со статусом примадонны российской эстрады уже полностью решен?
Юрист Юлия Федотова считает, что нет, так это не решается. Всё дело в форме подачи заявления.
«По одной простой причине: это нужно делать не через пост в социальной сети Instagram, а через официальное заявление в Министерство юстиции Российской Федерации. Вот так вот — нет, не получится. А если Алла Борисовна официально об этом не заявит, то всё будет зависеть от желания самого Минюста. Захотят — сами её найдут», — объяснила юрист.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона, майор Тхаро Абатаев. Его семье, проживающей в...Подробнее
На 38-летнего жителя Челябинска Советский районный суд наложил штраф в размере 48 тысяч рублей по статье о...Подробнее
Жители Уссурийска Приморского края обратили внимание на баннер, вывешенный на центральной площади города. На нем была...Подробнее
Эксперты составили карту зон, куда может уже добивать Украина и какие территории окажутся под ударом, если ВСУ...Подробнее
11 сентября при проведении специальной военной операции в Украине погиб 35-летний десантник, уроженец Пинежского района...Подробнее
В Японии, которая уже давно считается страной долгожителей, число людей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч...Подробнее
Средние зарплаты айтишников в России существенно упали. Отчасти это объясняется изменениями на рынке труда в стране....Подробнее
Поставка автомобилей из Казахстана в РФ в текущем году затруднена ограничениями, которые создает российская таможня....Подробнее
Заключенные российских исправительных учреждений стремятся воспользоваться выпавшим на их долю вторым шансом и массово...Подробнее
Ключевая задача командования ВС РФ сейчас - стабилизировать ситуацию на фронте, успеть перебросить резервы на...Подробнее
Комментировать