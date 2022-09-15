Федотова объяснила, должен ли Минюст признать иноагентом Аллу Пугачеву

Сегодня, 20:59

0

Image 16+
Федотова объяснила, должен ли Минюст признать иноагентом Аллу Пугачеву
Фото из открытых источников

Сегодня, в воскресенье, 18 сентября, российская исполнительница музыкальных композиций Алла Пугачёва написала на странице своего аккаунта в социальной сети Instagram личную просьбу Минюсту Российской Федерации о внесении её в список иноагентов вслед за супругом, юмористом, шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным. Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн-портала «Телепрограмма». 

Соблюдая законы Российской Федерации, Министерство юстиции страны обязано признавать иноагентами тех российских граждан, которые лично и самостоятельно изъявляют подобное своё желание. Так получается, вопрос со статусом примадонны российской эстрады уже полностью решен? 

Юрист Юлия Федотова считает, что нет, так это не решается. Всё дело в форме подачи заявления. 

«По одной простой причине: это нужно делать не через пост в социальной сети Instagram, а через официальное заявление в Министерство юстиции Российской Федерации. Вот так вот — нет, не получится. А если Алла Борисовна официально об этом не заявит, то всё будет зависеть от желания самого Минюста. Захотят — сами её найдут», — объяснила юрист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Орбакайте объяснила отказ вставать во время исполнения гимна России

Сегодня, 11:29

Данилко заявил, что употребляет алкоголь «не ради выпивки»

Сегодня, 09:39

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук сделала ремонт в своей первой квартире за 10 млн рублей

15-09-2022, 22:49

Телеведущая Ангелина Вовк назвала причины краха второго брака с чехом

15-09-2022, 11:34

Пластический хирург рассказал, что скрывала новая жена Павла Прилучного

14-09-2022, 15:49

«В трусах и шубе»: Анастасия Волочкова поразила поклонников своим внешним видом

12-09-2022, 14:09

Телеведущий Максим Галкин рассказал, какое будущее его ждет без Пугачевой

12-09-2022, 11:04

Наставник «Голоса» не смолчал о своём состоянии: может быть — это рок Градского

11-09-2022, 20:39

Максим Галкин не торопится приехать на день рождения детей Лизы и Гарри в Россию

11-09-2022, 15:49

Зрители в «Лужниках» спели матом вместе с Сергеем Шнуровым о «сгоревшей Москве»

11-09-2022, 11:59

Соседов сообщил, что Софии Ротару тяжело жить в Киеве

10-09-2022, 19:09

Концертный директор Дробин дал совет Нагиеву, Малахову и Урганту «затянуть пояса»

10-09-2022, 11:59

Как Алла Пугачева планирует отпраздновать день рождения Лизы и Гарри

10-09-2022, 10:39

Андрей Норкин заявил, что артистов, критикующих спецоперацию, уже устранили

9-09-2022, 15:24

Мария Шукшина возмущена последним заявлением Аллы Пугачевой о Михаиле Горбачеве

9-09-2022, 10:29

Недавно родившую Монеточку ищут судебные приставы из-за скандала с Костюшкиным

8-09-2022, 12:24

Оперная певица Мария Максакова пожаловалась на ненависть детей и матери

7-09-2022, 11:44

Шаляпин признался, что потерял девственность в 14 лет с 50-летней бабушкой друга

6-09-2022, 17:09

Лобода пожаловалась на нежелание российских артистов говорить с ней о СВО

6-09-2022, 16:14

Лобода рассказала, что в день начала спецоперации она находилась в Москве

6-09-2022, 15:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона

16-09-2022, 09:39

0

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона, майор Тхаро Абатаев. Его семье, проживающей в...

Подробнее
Жителя Челябинска оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России

Жителя Челябинска оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России

Вчера, 10:39

0

На 38-летнего жителя Челябинска Советский районный суд наложил штраф в размере 48 тысяч рублей по статье о...

Подробнее
В приморском Уссурийске вывесили баннер с изображением карты России без Крыма

В приморском Уссурийске вывесили баннер с изображением карты России без Крыма

16-09-2022, 14:39

0

Жители Уссурийска Приморского края обратили внимание на баннер, вывешенный на центральной площади города. На нем была...

Подробнее
EAD: Куда на территории РФ могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине

EAD: Куда на территории РФ могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине

16-09-2022, 16:44

0

Эксперты составили карту зон, куда может уже добивать Украина и какие территории окажутся под ударом, если ВСУ...

Подробнее
На Украине погиб десантник из Архангельской области

На Украине погиб десантник из Архангельской области

16-09-2022, 14:59

0

11 сентября при проведении специальной военной операции в Украине погиб 35-летний десантник, уроженец Пинежского района...

Подробнее
В Японии число жителей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч

В Японии число жителей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч

16-09-2022, 11:29

0

В Японии, которая уже давно считается страной долгожителей, число людей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Экономист Цыганов объяснил, почему зарплаты айтишников в России упали

Экономист Цыганов объяснил, почему зарплаты айтишников в России упали

16-09-2022, 16:19

0

Средние зарплаты айтишников в России существенно упали. Отчасти это объясняется изменениями на рынке труда в стране....

Подробнее
Таможня в России усложняет импорт иномарок из Казахстана в 2022 году

Таможня в России усложняет импорт иномарок из Казахстана в 2022 году

Вчера, 12:14

0

Поставка автомобилей из Казахстана в РФ в текущем году затруднена ограничениями, которые создает российская таможня....

Подробнее
Желающих очень много: военкор Татарский о записи заключенных в ряды защитников Донбасса

Желающих очень много: военкор Татарский о записи заключенных в ряды защитников Донбасса

16-09-2022, 14:48

0

Заключенные российских исправительных учреждений стремятся воспользоваться выпавшим на их долю вторым шансом и массово...

Подробнее
Борис Рожин рассказал, где ВСУ собираются нанести главный удар по ВС России

Борис Рожин рассказал, где ВСУ собираются нанести главный удар по ВС России

16-09-2022, 10:44

0

Ключевая задача командования ВС РФ сейчас - стабилизировать ситуацию на фронте, успеть перебросить резервы на...

Подробнее