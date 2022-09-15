Федотова объяснила, должен ли Минюст признать иноагентом Аллу Пугачеву

Сегодня, в воскресенье, 18 сентября, российская исполнительница музыкальных композиций Алла Пугачёва написала на странице своего аккаунта в социальной сети Instagram личную просьбу Минюсту Российской Федерации о внесении её в список иноагентов вслед за супругом, юмористом, шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным. Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн-портала «Телепрограмма».

Соблюдая законы Российской Федерации, Министерство юстиции страны обязано признавать иноагентами тех российских граждан, которые лично и самостоятельно изъявляют подобное своё желание. Так получается, вопрос со статусом примадонны российской эстрады уже полностью решен?

Юрист Юлия Федотова считает, что нет, так это не решается. Всё дело в форме подачи заявления.

«По одной простой причине: это нужно делать не через пост в социальной сети Instagram, а через официальное заявление в Министерство юстиции Российской Федерации. Вот так вот — нет, не получится. А если Алла Борисовна официально об этом не заявит, то всё будет зависеть от желания самого Минюста. Захотят — сами её найдут», — объяснила юрист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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