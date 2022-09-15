Орбакайте объяснила отказ вставать во время исполнения гимна России

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Прошло всего лишь несколько дней с того момента, когда исполнительницу музыкальных композиций Кристину Орбакайте и телевизионного ведущего Ивана Урганта администрация московского театра имени Вахтангова вынуждена была прогнать со спектакля, который они намеревались посмотреть. Об этом сообщили журналисты новостного онлайн издания CT News.
Эти двое знаменитых в Российской Федерации людей решили проигнорировать минуту молчания по памяти военным, которые отдали свои жизни при выполнении специальной военной операции на территории Украины. Когда в зале театра зазвучал государственный гимн Российской Федерации — ни Кристина Орбакайте, ни Иван Ургант не встали со своих мест. Все остальные зрители, присутствующие в театре, были чрезвычайно возмущены и оскорблены подобным поведением российских звёзд.
Одна из зрительниц, сидевшая рядом, задала вопрос певице Орбакайте, почему та осталась сидеть во время гимна. Дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой заявила, что она пришла на спектакль, а не на парад.
Update: по свежей информации CT News, новость об отказе Орбакайте и Урганта встать во время исполнения гимна в минуту молчания по погибшим в СВО оказалась фейком.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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