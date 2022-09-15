Данилко заявил, что употребляет алкоголь «не ради выпивки»

Сегодня, 09:39

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Данилко заявил, что употребляет алкоголь «не ради выпивки»
Украинский артист Андрей Данилко

Украинский артист Андрей Данилко, известный многим как сценический персонаж «Верка Сердючка», признался, что любит спиртные напитки.

Он рассказал в интервью латвийскому изданию, что не страдает алкогольной зависимостью, пишет «СтарХит». Алкоголь он любит употреблять в компании, так как считает, что спиртное помогает поднять настроение, а разговоры под спиртное интереснее.

«Я очень люблю выпить, это правда. Но не ради выпивки, а ради разговора. Когда такое случается, что мы сидим, общаемся, какие-то темы вспоминаем. Помню, мы разговариваем, а Задорнов тоже закомплексованный был, но, как и многие люди, скрывал это. Сейчас я свою стеснительность победил, работаю над собой», — рассказал Данилко.

Отметим, Андрей Данилко выступает против «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Он жестко критикует российские власти, заявляя, что Россия напала на его страну и уничтожает его народ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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