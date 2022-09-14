Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук сделала ремонт в своей первой квартире за 10 млн рублей

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Свою первую квартиру 27-летняя звезда шоу «Дом-2» Ирина Пинчук купила в начале этого года. Она сейчас заканчивает ремонт в жилище и планирует справить новоселье в первые месяцы 2023-го.
Пинчук проделала много работы. Девушке захотелось увеличить пространство в квартире, поэтому она затеяла перепланировку. Ирина даже не думала, что это так дорого ей обойдется.
Ирина задумала зонирование детской комнаты - она будет разделена на несколько зон. Знаменитость хочет иметь просторную гардеробную для себя. Также Пинчук изначально решила, что обновит санузел.
Ремонтные работы уже обошлись в кругленькую сумму - 10 миллионов рублей. А ведь полностью ремонт еще не закончен. К тому же надо будет покупать мебель, а это тоже удовольствие не из дешевых.
Пинчук уверена, что за такие потраченные деньги на ремонт она вполне могла себе позволить купить уже готовый дом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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