Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук сделала ремонт в своей первой квартире за 10 млн рублей

Свою первую квартиру 27-летняя звезда шоу «Дом-2» Ирина Пинчук купила в начале этого года. Она сейчас заканчивает ремонт в жилище и планирует справить новоселье в первые месяцы 2023-го.

Пинчук проделала много работы. Девушке захотелось увеличить пространство в квартире, поэтому она затеяла перепланировку. Ирина даже не думала, что это так дорого ей обойдется.

Ирина задумала зонирование детской комнаты - она будет разделена на несколько зон. Знаменитость хочет иметь просторную гардеробную для себя. Также Пинчук изначально решила, что обновит санузел.

Ремонтные работы уже обошлись в кругленькую сумму - 10 миллионов рублей. А ведь полностью ремонт еще не закончен. К тому же надо будет покупать мебель, а это тоже удовольствие не из дешевых.

Пинчук уверена, что за такие потраченные деньги на ремонт она вполне могла себе позволить купить уже готовый дом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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