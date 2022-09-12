Пластический хирург рассказал, что скрывала новая жена Павла Прилучного

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Нынешняя жена Павла Прилучного ещё недавно не была широко известной персоной. Прежде её имя не фигурировало в СМИ. Первый раз о Зепюр Брутян написали информационные издания, когда начались съемки сериала «В клетке». Именно на площадке, где снимался этот фильм, актриса и познакомилась с будущим супругом. Об этом сообщают журналисты информационного новостного онлайн-издания 7Дней.ру.
На сегодняшний день новая жена Прилучного еще ни слова не сказала представителям СМИ, как она жила, пока не повстречала звёздного актёра. Пользователи социальных сетей подозревают: 26-летней Брутян есть, что скрывать. К примеру, информацию о том, какие пластические операции сделала себе девушка, ведь благодаря им она очень эффектно преобразилась.
Хирург Александр Вдовин сравнил снимки Зепюр, которые ему представили из архива, с фотографиями нынешней актрисы, которыми она делится с публикой. Специалист сразу же нашёл очевидные изменения лица артистки. Эксперт уверен в том, что Брутян до того, как её взял в свой проект Прилучный, изменила форму носа и губ, а также выполнила эндоскопическую подтяжку лица. Вдовин подчеркнул, что изменения были небольшими, но дали заметный результат. Нос Зепюр был изначально не таким изящным и без вздернутого вверх кончика, губы — другой формы, а взгляд более закрытым.
«Сравнивая фотографии разных периодов времени, можно предположить, что актриса сделала ринопластику, эндоскопический лифтинг лба и прибегла к пластике губ — операции булхорн», — цитирует врача источник.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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