«В трусах и шубе»: Анастасия Волочкова поразила поклонников своим внешним видом

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Известная в Российской Федерации балерина Анастасия Волочкова в который раз шокировала своих почитателей собственным экстравагантным внешним видом. Информацию об этом сообщили журналисты информационного новостного онлайн-издания wday.ru.
Наряды балерины постоянно становятся предметом активных обсуждений в социальных сетях, интернет-порталах и печатных изданиях. В то же время самый последний образ, который создан неуёмной фантазией Анастасии, чрезвычайно взбудоражил даже ее наиболее преданных поклонников и подписчиков. Балерина поместила на страницы социальных сетей ряд снимков, где она позирует в совсем коротких шортах, которые больше похожи на нижнее белье, и такой же короткой меховой шубке.
Анастасия Волочкова внизу под этими фото написала комментарий о том, что в этом наряде она планирует отправиться в гости.
«Если вы отправитесь в этих трусах и шубе, то вас хозяева в гости не пустят в таком виде», «Настя, оденьтесь уже, наконец, нормально!» — такие комментарии стали оставлять в социальных сетях подписчики Волочковой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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