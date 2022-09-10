«В трусах и шубе»: Анастасия Волочкова поразила поклонников своим внешним видом

Известная в Российской Федерации балерина Анастасия Волочкова в который раз шокировала своих почитателей собственным экстравагантным внешним видом. Информацию об этом сообщили журналисты информационного новостного онлайн-издания wday.ru.

Наряды балерины постоянно становятся предметом активных обсуждений в социальных сетях, интернет-порталах и печатных изданиях. В то же время самый последний образ, который создан неуёмной фантазией Анастасии, чрезвычайно взбудоражил даже ее наиболее преданных поклонников и подписчиков. Балерина поместила на страницы социальных сетей ряд снимков, где она позирует в совсем коротких шортах, которые больше похожи на нижнее белье, и такой же короткой меховой шубке.

Анастасия Волочкова внизу под этими фото написала комментарий о том, что в этом наряде она планирует отправиться в гости.

«Если вы отправитесь в этих трусах и шубе, то вас хозяева в гости не пустят в таком виде», «Настя, оденьтесь уже, наконец, нормально!» — такие комментарии стали оставлять в социальных сетях подписчики Волочковой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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