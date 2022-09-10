Наставник «Голоса» не смолчал о своём состоянии: может быть — это рок Градского

РВ: колонна российской военной техники движется на изюмское направление
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Известный в России певец и композитор Игорь Корнелюк уже не скрывает правду о том, какое в настоящее время его состояние здоровья. Бесконечные съемки чрезвычайно утомляют маэстро. Это создаёт его организму непосильные нагрузки. Такую информацию сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн-издания «Киноафиша России».
Популярный российский музыкант, который также является одним из членов жюри шоу «Голос 60+» Игорь Корнелюк ежедневно с большим напряжением и вниманием осуществляет наблюдение за начинающими артистами.
Понятно, что подобная регулярная работа очень и очень отрицательно влияет на его здоровье. Ведь Корнелюк уже немолодой мужчина. Композитор часто заявляет о том, что съемки в этом музыкальном проекте чрезвычайно утомляют его. График работы такой, что у него не остаётся времени на полноценный отдых и восстановление сил. С каждым днём самочувствие музыканта всё хуже и хуже. Однако позволить себе отдыхать больше одного дня он не может.
Поклонников обеспокоило признание музыканта. Многие заметили, что в прошлом году точно о таких же признаках рассказывал Александр Градский. Но, к сожалению, Градский скончался на 72-м году жизни из-за проблем с сердцем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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