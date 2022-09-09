Максим Галкин не торопится приехать на день рождения детей Лизы и Гарри в Россию

Всего лишь неделя осталась до дня рождения двойняшек Лизы и Гарри - детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Они вместе с матерью вернулись в Россию после полугодового отсутствия, но очень скучают по своему отцу.

Свой девятый день рождения Лиза и Гарри будут отмечать 18 сентября. Мать планирует в честь этого устроить грандиозную вечеринку. Однако отец, похоже, не приедет в Россию поздравить своих наследников.

В данный момент Максим Галкин, известный своей критикой российских властей из-за СВО, находится на гастролях очень далеко от своего замка «Галкино гнездо» - аж в новой Зеландии.

По слухам, он намерен оставаться верным своей политической позиции и впредь продолжать поддерживать Украину, поэтому в Россию возвращаться не собирается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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