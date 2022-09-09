Максим Галкин не торопится приехать на день рождения детей Лизы и Гарри в Россию

Сегодня, 15:49

0

Image 16+
Максим Галкин не торопится приехать на день рождения детей Лизы и Гарри в Россию
Фото из открытых источников

Всего лишь неделя осталась до дня рождения двойняшек Лизы и Гарри - детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Они вместе с матерью вернулись в Россию после полугодового отсутствия, но очень скучают по своему отцу.

Свой девятый день рождения Лиза и Гарри будут отмечать 18 сентября. Мать планирует в честь этого устроить грандиозную вечеринку. Однако отец, похоже, не приедет в Россию поздравить своих наследников.

В данный момент Максим Галкин, известный своей критикой российских властей из-за СВО, находится на гастролях очень далеко от своего замка «Галкино гнездо» - аж в новой Зеландии.

По слухам, он намерен оставаться верным своей политической позиции и впредь продолжать поддерживать Украину, поэтому в Россию возвращаться не собирается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Максим Галкин не торопится приехать на день рождения детей Лизы и Гарри в Россию

Сегодня, 15:49

Зрители в «Лужниках» спели матом вместе с Сергеем Шнуровым о «сгоревшей Москве»

Сегодня, 11:59

Соседов сообщил, что Софии Ротару тяжело жить в Киеве

Вчера, 19:09

Концертный директор Дробин дал совет Нагиеву, Малахову и Урганту «затянуть пояса»

Вчера, 11:59

Как Алла Пугачева планирует отпраздновать день рождения Лизы и Гарри

Вчера, 10:39

Андрей Норкин заявил, что артистов, критикующих спецоперацию, уже устранили

9-09-2022, 15:24

Мария Шукшина возмущена последним заявлением Аллы Пугачевой о Михаиле Горбачеве

9-09-2022, 10:29

Недавно родившую Монеточку ищут судебные приставы из-за скандала с Костюшкиным

8-09-2022, 12:24

Оперная певица Мария Максакова пожаловалась на ненависть детей и матери

7-09-2022, 11:44

Шаляпин признался, что потерял девственность в 14 лет с 50-летней бабушкой друга

6-09-2022, 17:09

Лобода пожаловалась на нежелание российских артистов говорить с ней о СВО

6-09-2022, 16:14

Лобода рассказала, что в день начала спецоперации она находилась в Москве

6-09-2022, 15:24

Политлог Бирюков рассказал о влиянии Пугачевой и Кобзона на политику

6-09-2022, 14:04

Адвокат заявил, что Пугачёвой грозит суд за нападки на Михалкова и Соловьёва

6-09-2022, 10:19

Сольный концерт Петросяна отменили в Сочи из-за низкого спроса

5-09-2022, 22:24

Охлобыстина заметили в Донецке в военной форме

5-09-2022, 16:14

На Останкино появилось новое нецензурное послание Алле Пугачевой

5-09-2022, 13:34

Юрий Пронько негативно отозвался о пародии Александра Гудкова «Я узкий»

4-09-2022, 16:34

Продюсер Дзюник вывел на чистую воду разрыдавшуюся над телом Горбачева Аллу Пугачеву

4-09-2022, 15:59

Аллу Пугачеву с трудом узнали на прощальной церемонии с первым президентом СССР Горбачевым

3-09-2022, 15:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Заместитель командующего 1-го Армейского корпуса ДНР сообщил о начале окружения Авдеевки

Заместитель командующего 1-го Армейского корпуса ДНР сообщил о начале окружения Авдеевки

8-09-2022, 17:39

0

Силы ДНР начали окружение Авдеевки, о чем сообщил заместитель командующего 1-го Армейского корпуса Эдуард Басурин. Он...

Подробнее
РВ: колонна российской военной техники движется на изюмское направление

РВ: колонна российской военной техники движется на изюмское направление

9-09-2022, 16:14

0

Колонна российской военной техники следует в направлении Изюма. Об этом сообщает «Русская Весна», публикуя кадры...

Подробнее
WarGonzo заявил о попытке танкового прорыва ВСУ под Купянском

WarGonzo заявил о попытке танкового прорыва ВСУ под Купянском

9-09-2022, 15:49

0

ВСУ прорываются на танках к Изюму, о чем сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo. Как рассказали...

Подробнее
В Сети появилось фото украинских бойцов на въезде в Купянск

В Сети появилось фото украинских бойцов на въезде в Купянск

9-09-2022, 15:29

0

Украинские телеграм-каналы распространяют фотографию, на которой военнослужащие ВСУ запечатлены у стелы на въезде в...

Подробнее
Туристов предупредили: места в Турции заканчиваются

Туристов предупредили: места в Турции заканчиваются

9-09-2022, 17:39

0

Многие турецкие отели 3-4* уже готовятся к осеннему периоду. Такое предупреждение для туристов опубликовал АТОР....

Подробнее
Первый канал рассказал подробности о продвижении «ЧВК Вагнера» на Бахмутском направлении

Первый канал рассказал подробности о продвижении «ЧВК Вагнера» на Бахмутском направлении

9-09-2022, 16:44

0

Журналисты «Первого канала» побывали в поселке Кодема, который был недавно освобожден силами «вагнеровцев»....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Туристам РФ открыли новый авиаперелет в Таиланд

Туристам РФ открыли новый авиаперелет в Таиланд

Вчера, 11:34

0

Национальная государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines в рамках расширения своей маршрутной сети...

Подробнее
Побывавший в Абхазии российский турист пожаловался, что там пытаются «содрать деньги» за каждый шаг

Побывавший в Абхазии российский турист пожаловался, что там пытаются «содрать деньги» за каждый шаг

9-09-2022, 14:14

0

Российский турист решил в седьмой раз отдохнуть в Абхазии и оказался крайне недовольным. Впечатления - не из лучших....

Подробнее
Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС из России под Харьковом

Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС из России под Харьковом

Вчера, 15:19

0

Российские войска в тяжелой ситуации под Харьковом, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он...

Подробнее
Девочки, не переживайте: Пригожин успокоил Gulagu.net, на авторов которого написали заявление в Генпрокуратуру

Девочки, не переживайте: Пригожин успокоил Gulagu.net, на авторов которого написали заявление в Генпрокуратуру

Вчера, 17:11

0

Российский бизнесмен Евгений Пригожин призвал не переживать авторов статей Gulagu.net, которых обвиняют в...

Подробнее