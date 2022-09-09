Зрители в «Лужниках» спели матом вместе с Сергеем Шнуровым о «сгоревшей Москве»

На концерте в «Лужниках» по случаю 875-летия Москвы группа Сергея Шнурова и группировка «Ленинград» при поддержке части зрителей спели песню «Москва, по ком звонят твои колокола?» Выбор композиции многих жителей столицы РФ возмутил. Они предлагают привлечь коллектив и его фронтмена к ответственности.

В песне, о которой идет речь, Шнуров поет о прекрасном сне, в котором «Москва сгорела целиком», вместе с политиками, оппозиционерами, представителями силовых структур.

При этом в хите группировки «Ленинград» содержатся нецензурные слова, напоминает «Газета.ру».

Однако, судя по всему, большинство зрителей на концерте, состоявшемся в минувшую субботу, они не смутили.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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