Зрители в «Лужниках» спели матом вместе с Сергеем Шнуровым о «сгоревшей Москве»

Заместитель командующего 1-го Армейского корпуса ДНР сообщил о начале окружения Авдеевки
Силы ДНР начали окружение Авдеевки, о чем сообщил заместитель командующего 1-го Армейского корпуса Эдуард Басурин. Он...Подробнее
На концерте в «Лужниках» по случаю 875-летия Москвы группа Сергея Шнурова и группировка «Ленинград» при поддержке части зрителей спели песню «Москва, по ком звонят твои колокола?» Выбор композиции многих жителей столицы РФ возмутил. Они предлагают привлечь коллектив и его фронтмена к ответственности.
В песне, о которой идет речь, Шнуров поет о прекрасном сне, в котором «Москва сгорела целиком», вместе с политиками, оппозиционерами, представителями силовых структур.
При этом в хите группировки «Ленинград» содержатся нецензурные слова, напоминает «Газета.ру».
Однако, судя по всему, большинство зрителей на концерте, состоявшемся в минувшую субботу, они не смутили.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Силы ДНР начали окружение Авдеевки, о чем сообщил заместитель командующего 1-го Армейского корпуса Эдуард Басурин. Он...Подробнее
Колонна российской военной техники следует в направлении Изюма. Об этом сообщает «Русская Весна», публикуя кадры...Подробнее
ВСУ прорываются на танках к Изюму, о чем сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo. Как рассказали...Подробнее
Украинские телеграм-каналы распространяют фотографию, на которой военнослужащие ВСУ запечатлены у стелы на въезде в...Подробнее
Многие турецкие отели 3-4* уже готовятся к осеннему периоду. Такое предупреждение для туристов опубликовал АТОР....Подробнее
Журналисты «Первого канала» побывали в поселке Кодема, который был недавно освобожден силами «вагнеровцев»....Подробнее
Национальная государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines в рамках расширения своей маршрутной сети...Подробнее
Российский турист решил в седьмой раз отдохнуть в Абхазии и оказался крайне недовольным. Впечатления - не из лучших....Подробнее
Российские войска в тяжелой ситуации под Харьковом, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он...Подробнее
Российский бизнесмен Евгений Пригожин призвал не переживать авторов статей Gulagu.net, которых обвиняют в...Подробнее
Комментировать