Мария Шукшина возмущена последним заявлением Аллы Пугачевой о Михаиле Горбачеве

Актриса Мария Шукшина в эфире программы «Царьград. Главное» подвергла жёсткой критике слова певицы Аллы Пугачёвой. Исполнительница песен сказала их на прощании с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым.

Примадонна отметила высокий вклад политика в историю российского государства. Она акцентировала внимание на том, что он покончил с «империей зла», которой являлся Советский Союз. Пугачёва считает, якобы именно Горбачёв вернул свободу населению нынешней России. Шукшина же, в разговоре с журналистом Царьграда, выразила свою уверенность в том, что, если бы Алла Борисовна стала петь свои песни сейчас — она бы ни за что не была бы столь популярной певицей.

Нынешнее простое обучение ребёнка музыке стоит немалых денег:

«В наши дни много детей занимается с репетиторами по музыке, начиная с 1 класса. Если ребёнок занимается спортом, ему необходимы: экипировка, тренеры. При СССР всё это было бесплатным, и спортивные секции, а также образование, медицина — буквально всё. Алла Борисовна выросла в простой семье, её родители не были богатыми. Сейчас бы они все жили в малогабаритной квартире, и пианино в неё бы просто не поместилось. За уроки репетиторы бы брали большие деньги. Известно, что большинство нормальных педагогов бегут из бюджетных организаций, чтобы зарабатывать частными занятиями».

Одновременно Мария Шукшина интересуется: о какой свободе рассказывает Алла Пугачёва, когда вспоминает о высоких достижениях Горбачёва:

«Свободе от нравственных правил?».

Собеседница Царьграда обратила внимание на последовательную трансформацию творчества певицы:

«Пугачёва прежде пела, при СССР, прекрасные сонеты Шекспира. Замечательная песня была из «Иронии судьбы, или С лёгким паром!». Потрясающие композиции. Услаждало всё слух. А появилась свобода — возникли песни в духе «Зайка моя, я твой… тазик» и так далее. Вот это свобода? Проявила себя свободной личностью и стала делать то, что хочет? Это говорит в минус ей, а не в плюс. Я, как и все русские люди, полюбила её за те песни, а не за такой ширпотреб».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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