Недавно родившую Монеточку ищут судебные приставы из-за скандала с Костюшкиным

Сегодня, 12:24

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Недавно родившую Монеточку ищут судебные приставы из-за скандала с Костюшкиным
Фото из открытых источников

Известная в Российской Федерации исполнительница музыкальных композиций Елизавета Гырдымова, которую определённая категория отечественных слушателей знает под сценическим псевдонимом Монеточка, проиграла судебный процесс не менее популярному певцу Стасу Костюшкину. Как известно, Стас обвинил Елизавету в плагиате своей собственной песни. Об этом сообщили журналисты информационного новостного онлайн издания ФАН. 

После разбирательства судебные исполнители обязали Монеточку выплатить своему коллеге по творческому цеху Костюшкину 500 тысяч рублей. Однакопевица проигнорировала решение российского суда. Артистка даже не думала выплачивать денежную сумму, назначенную ей за плагиат чужого музыкального произведения. Вместо осуществления законного платежа Гырдымова благополучно уехала за рубеж. В настоящий период времени 24-летнюю исполнительницу разыскивают судебные приставы. В том случае, когда Лиза в самой ближайшей перспективе не погасит свой законный долг перед певцом Стасом Костюшкиным, то всё её имущество на территории Российской Федерации — речь идёт о квартире на Чистых прудах — будет арестовано.

Сама певица пока никак не комментирует свои личные проблемы с российским законом, хотя еще несколько месяцев назад она называла Костюшкина «абсурдным и комичным персонажем». Похоже, сейчас Елизавете не до конфликтов, ведь менее месяца назад она стала мамой дочки. Малышка появилась на свет в одном из роддомов Литвы. В этом государстве артистка обосновалась вместе со своим супругом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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