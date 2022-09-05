Оперная певица Мария Максакова пожаловалась на ненависть детей и матери

Проживающая в Украине оперная певица Мария Максакова обременена семейными проблемами. У нее давно не складываются отношения с матерью, актрисой Людмилой Максаковой, и детьми от первого брака, которые живут в России. Известно, что Мария с младшим сыном Иваном уже полгода находится в Украине. Певица сокрушается, что родственники не интересуется ее судьбой, хотя она не держит на них зла и не теряет надежды на улучшение отношений с ними.

«Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела?» — пожаловалась в интервью 45-летняя певица.

Дети Марии — дочь Людмила и сын Илья проживают с бабушкой и, видимо, не стремятся наладить отношения с родительницей, несмотря на то, что их мать с этой целью приезжала в Россию. Певица сделала вывод о том, что семья в ней не нуждается. Она даже подозревает, что родственники рассчитывали на ее смерть в 2017 году. Напомним, что пять лет назад в Киеве был убит муж Марии, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. По словам Максаковой, ее родные любыми путями пытаются отнять у нее имущество.

«Если нам выпадет возможность быть близкими людьми, я обещаю стать для вас лучшим другом. Но если вы все осознаете уже после того, как меня не станет, то помните о Ване. Он ваш брат, он ни в чем не виноват и нуждается в любви», — заявила певица.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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