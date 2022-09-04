Шаляпин признался, что потерял девственность в 14 лет с 50-летней бабушкой друга

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Певца Прохора Шаляпина всегда привлекали женщины постарше, за что над ним в основном незлобно, но иногда и резко, подшучивали журналисты. Однако после признания артиста, сделанного на программе «Исповедь», стало понятным, в чем может крыться причина.
Оказывается, в совсем нежном возрасте Шаляпина совратила зрелая женщина. Ему было только 14, ей - за 50. Любовница являлась бабушкой его лучшего друга.
«Мне было 14, а ей за 50. Я пришёл к другу домой, а его дома не оказалось. Вышла его бабушка, она была подвыпившая. Это был её выбор, которому я не мог противиться. Нельзя сказать, что мне нанесли травму, это был мой первый сексуальный опыт», - разоткровенничался Прохор.
С момента потери девственности певца и начали привлекать женщины постарше - ему импонирует их «красивая сексуальность». При этом Шаляпин причислять себя к геронтофилам отказывается.
«Это когда нравятся бабушки, совсем старенькие, и это уже психологическое отклонение. Мне же чуть-чуть постарше нравятся женщины», — заключил артист.
Напомним, около года назад Прохор стал вдовцом. От коронавируса скончалась в Лас-Вегасе его вторая супруга - бизнесвумен Татьяна Клаудиа Девис. Ранее он был женат на предпринимательнице Ларисе Копенкиной. Обе женщины были старше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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