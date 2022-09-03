Охлобыстина заметили в Донецке в военной форме

Сегодня, 16:14

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Охлобыстина заметили в Донецке в военной форме
Фото из открытых источников

56-летнего звезду сериала «Интерны» Ивана Охлобыстина заметили в Донецке. Актер был облачен в военную камуфлированную куртку, на которую пришит шеврон ДНР. Об этом сообщает газета «МК в Донбассе».

Сообщается, что Охлобыстина по дороге в больницу активист Петровского штаба «Молодой Республики» по имени Стас неожиданно встретил в общественном транспорте. Он же и сделал фото актера в военной форме.

Известно, что к сему моменту актер встретился и пообщался с военкорами и фотокорами ДНР.

Паспорт республики Ивану Охлобыстину вручили еще в 2016 году. С первых дней специальной военной операции актер говорил о том, что у него есть желание поехать в Донбасс и принять участие в боевых действиях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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