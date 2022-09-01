Аллу Пугачеву с трудом узнали на прощальной церемонии с первым президентом СССР Горбачевым

Сегодня, 15:24

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Аллу Пугачеву с трудом узнали на прощальной церемонии с первым президентом СССР Горбачевым
Фото из открытых источников

Сегодня в Москве прощались с Михаилом Горбачевым, первым и единственным президентом Советского Союза - страны, которой уже более трех десятилетий не существует. Побывала на траурной церемонии и легендарная певица Алла Пугачева. Правда, узнали знаменитость далеко не все - как те, кто присутствовал на прощании, так и следившие за ним онлайн.

Фото, на котором Алла Борисовна приближается с розовыми лилиями в руках к гробу Горбачева, быстро облетело соцсети. Пугачева была без макияжа и в черной кепке.

«Неузнаваемая Алла Пугачева приехала на прощание с Михаилом Горбачевым», – так подписал свою ставшую вирусной фотографию Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки».

Михаил Горбачев умер после тяжелой болезни на 92-ом году жизни. Алла Пугачева вернулась в Россию незадолго до его смерти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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