Аллу Пугачеву с трудом узнали на прощальной церемонии с первым президентом СССР Горбачевым

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Сегодня в Москве прощались с Михаилом Горбачевым, первым и единственным президентом Советского Союза - страны, которой уже более трех десятилетий не существует. Побывала на траурной церемонии и легендарная певица Алла Пугачева. Правда, узнали знаменитость далеко не все - как те, кто присутствовал на прощании, так и следившие за ним онлайн.
Фото, на котором Алла Борисовна приближается с розовыми лилиями в руках к гробу Горбачева, быстро облетело соцсети. Пугачева была без макияжа и в черной кепке.
«Неузнаваемая Алла Пугачева приехала на прощание с Михаилом Горбачевым», – так подписал свою ставшую вирусной фотографию Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки».
Михаил Горбачев умер после тяжелой болезни на 92-ом году жизни. Алла Пугачева вернулась в Россию незадолго до его смерти.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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