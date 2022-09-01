Рустам Солнцев прокомментировал спор Пугачевой с Соловьевым и Михалковым

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Конфликт, который недавно возник между Аллой Пугачевой, Владимиром Соловьевым и Никитой Михалковым, стал предметом бурного обсуждения. Не остался в стороне от этой истории и шоумен Рустам Солнцев, для которого конфликт между знаменитостями является полем для профессиональной деятельности.
«Слушайте, как же повезло и Михалкову, и Соловьеву, что Алла Борисовна Пугачева такой корректный воспитанный человек. Какие она им корректные ответы дает», — заявил блогер.
Бывший участник «Дома-2» явно поступил бы с этими особами куда жестче, чем деликатная Примадонна.
Напомним, что ранее Владимир Соловьев потребовал от Пугачевой высказаться о спецоперации в Украине. Телеведущий также высказал недовольство тем, что певица уехала из России, фактически бросив Родину. В ответ на это Пугачева предрекла журналисту незавидную участь. Певица предположила, что телеведущий лопнет от злости.
А на слова Михалкова о том, что она «не нужна стране», Пугачева опубликовала в соцсети отрывок из его фильма со словами главной героини «Господа, вы звери».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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