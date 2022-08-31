Михаил Шахназаров назвал причину желания Пугачевой «набить ему лицо»

Заявления Аллы Пугачевой, что по возвращению в Россию она хотела бы «набить морду одному человеку», прокомментировал журналист Михаил Шахназаров.

Как раз о нем заговорили в кулуарах после слов Пугачевой, подозревая, что она подразумевала именно его, когда заявляла, о готовности «бить морду».

Алла Пугачева покинула Россию еще весной, после того как РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины и против которой выступает муж Примадонны шоумен Максим Галкин.

С семьей Алла Пугачева провела некоторое время в Израиле, а потом они поехали в Юрмалу. Перед школьным годом артистка вернулась в РФ, объяснив, что Лизе и Гарри необходимо продолжать учебу.

Шахназаров предположил, что высказывания Пугачевой адресованы ему и причиной этого стало то, что он назвал примадонной Бет Харт.

«Неужели за то, что я Бет Харт примадонной назвал?!» — осенило Шахназарова.

Стоит отметить, что Максим Галкин продолжает гастролировать и сейчас он в Австралии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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