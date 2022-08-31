Михаил Шахназаров назвал причину желания Пугачевой «набить ему лицо»

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Заявления Аллы Пугачевой, что по возвращению в Россию она хотела бы «набить морду одному человеку», прокомментировал журналист Михаил Шахназаров.
Как раз о нем заговорили в кулуарах после слов Пугачевой, подозревая, что она подразумевала именно его, когда заявляла, о готовности «бить морду».
Алла Пугачева покинула Россию еще весной, после того как РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины и против которой выступает муж Примадонны шоумен Максим Галкин.
С семьей Алла Пугачева провела некоторое время в Израиле, а потом они поехали в Юрмалу. Перед школьным годом артистка вернулась в РФ, объяснив, что Лизе и Гарри необходимо продолжать учебу.
Шахназаров предположил, что высказывания Пугачевой адресованы ему и причиной этого стало то, что он назвал примадонной Бет Харт.
«Неужели за то, что я Бет Харт примадонной назвал?!» — осенило Шахназарова.
Стоит отметить, что Максим Галкин продолжает гастролировать и сейчас он в Австралии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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