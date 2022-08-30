Захотевшую вернуться в РФ Дапкунайте разоблачил Михаил Шахназаров

Популярный в Российской Федерации журналист и ведущий радио Михаил Шахназаров представил свой личный комментарий на самые последние заявления актрисы Ингеборги Дапкунайте. Как известно, артистка в настоящее время пребывает за рубежом, но высказывается о своём возможном возвращении в Россию. Об этом написали репортёры информационного новостного онлайн издания StarHit.ru.

С самых первых дней после старта специальной военной операции армейскими подразделениями российских вооружённых сил Ингеборга Дапкунайте позволила себе ряд критических заявлений в адрес Москвы о СВО. Актриса высказалась резко против действий Российской Федерации на территории Донбасса и Украины. Но — прошло полгода, и вдруг артистка резко сменила свою собственную риторику. В последнем интервью зарубежным СМИ она призналась в том, что не исключает своего возвращения обратно в РФ.

В связи с этим, Михаил Шахназаров весьма резко отозвался о таком поведении актрисы. Радиоведущий уверен в том, что Дапкунайте только и ждет подходящего повода для своего возвращения на территорию российского государства. Все теперь прекрасно понимают — у зрителей России эта актриса была всегда очень востребована. Естественно, подобная популярность позволяла Ингеборге прилично зарабатывать и получать крупные гонорары.

Публицист подчеркнул, что ранее Дапкунайте четко разделила, что нет серого в ее отношении к России, а есть черное и белое. А теперь же Дапкунайте заявляет:

«Никогда не говори никогда».

«То есть, она лишь ждет отмашки от своих покровителей, чтобы вернуться в Россию. В этом и проявляется главная подлость и цинизм Ингеборги Дапкунайте», — резюмировал журналист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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