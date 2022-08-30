«В основном это граждане Израиля»: Нурлан Сабуров поднял на смех звезд, которым стало стыдно быть русскими

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Известный в Российской Федерации комик и артист разговорного жанра Нурлан Сабуров после того, как у него провалился гастрольный тур по Соединённым Штатам Америки, а также пришлось отменить все концертные выступления у себя на родине, в Казахстане, в настоящий период времени всё же возобновил свои гастроли. Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн издания «Царьград».
Однако, в этот раз для своих концертов популярный стендап-артист уже выбрал не различные зарубежные государства, а нашу, русскую Сибирь. Проводя череду выступлений в сибирских городах и посёлках, комик на одном из концертов посмеялся над заявлениями известных звёзд шоу-бизнеса. Некоторые российские знаменитости успели признаться, будучи за рубежом, что они испытывают огромный стыд за свои русские корни.
«Появились типы, которые говорили «стыдно, что я русский». В основном это граждане Израиля, я заметил», — цитирует шутку Сабурова издание «Царьград».
Многие из таких совестливых артистов сейчас живут за пределами страны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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