Подписчики Веры Брежневой не верят в подавленное состояние певицы

Украинская певица Вера Брежнева, осудившая СВО и покинувшая Россию, обосновалась в Италии. У себя в социальных сетях артистка неоднократно жаловалась на свое подавленное состояние. Однако подписчики отказываются этому верить, сообщает журнал «СтарХит».

Вера Брежнева практически в каждом своем посте пишет, что не может радоваться жизни так, как в былые времена. Причем, прямого объяснения этому нет - все завуалировано. Сетования Брежневой можно трактовать как переживания за свою страну, так и за неудачи в личной жизни.

Вот уже несколько месяцев ходят слухи о том, что певица собирается разводиться с мужем - продюсером Константином Меладзе. Она упорно их не комментирует. Отмалчивается и ее супруг.

Подписчики заявили, что артистка достала их своими стенаниями - они расценивают их как «показуху». А если уж певице действительно так плохо, то пусть занимается собой и не выходит на связь с поклонниками со своими «страданиями на камеру».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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