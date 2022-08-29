Подписчики Веры Брежневой не верят в подавленное состояние певицы

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Украинская певица Вера Брежнева, осудившая СВО и покинувшая Россию, обосновалась в Италии. У себя в социальных сетях артистка неоднократно жаловалась на свое подавленное состояние. Однако подписчики отказываются этому верить, сообщает журнал «СтарХит».
Вера Брежнева практически в каждом своем посте пишет, что не может радоваться жизни так, как в былые времена. Причем, прямого объяснения этому нет - все завуалировано. Сетования Брежневой можно трактовать как переживания за свою страну, так и за неудачи в личной жизни.
Вот уже несколько месяцев ходят слухи о том, что певица собирается разводиться с мужем - продюсером Константином Меладзе. Она упорно их не комментирует. Отмалчивается и ее супруг.
Подписчики заявили, что артистка достала их своими стенаниями - они расценивают их как «показуху». А если уж певице действительно так плохо, то пусть занимается собой и не выходит на связь с поклонниками со своими «страданиями на камеру».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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