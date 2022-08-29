Киножурналист Давид Шнейдеров жестко осудил идею отказа отправлять российские ленты на «Оскар»

Известный в Российской Федерации специалист в сфере киножурналистики Давид Шнейдеров в весьма жёстких выражениях осадил отечественного режиссёра и телевизионного ведущего Никиту Михалкова вместе с популярным советским и российским актёром театра и кино, певцом, музыкантом, педагогом, народным артистом России, лауреатом Государственной премии РФ, депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва по одномандатному Медведковскому избирательному округу Дмитрием Певцовым.

Эти два деятеля российской культуры, по мнению Шнейдерова, позволили себе слишком пафосные публичные высказывания. Также они оба выступили за отказ от участия в премии «Оскар». Дмитрий Певцов осудил организаторов премии. Киножурналист Шнейдеров заявил, что ему крайне не понравилось всё то, как себя стали вести Михалков с Певцовым. По мнению Шнейдерова, актеру Певцову необходимо побольше молчать, а не повторять вслед за Михалковым высказывания именитого режиссёра, немного добавляя от себя про сатанизм.

«Ему лучше быть актером, играть свои роли и молчать. А он бежит впереди паровоза. Это стремление выслужиться», — заявил Давид Шнейдеров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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