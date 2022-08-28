Андрей Норкин напомнил россиянам о поступках Ротару, Сердючки и Меладзе

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин, рассуждая о возможности введения контроля над медиапространством, раскритиковал исполнителей, которые публично осудили специальную военную операцию России на территории Украины.

Отдельно он выделил украинских артистов Андрея Данилко (выступает в образе Верки Сердючки) и Софию Ротару, а также «грузинского соловья» Валерия Меладзе, который долгое время жил и работал в РФ.

«Сердючка говорит какие-то ужасные вещи. Ротару жертвует деньги на ВСУ. Валерий Меладзе роздал кучу интервью, утверждая, что Россия немытая, он из нее уезжает и вообще, он всю жизнь работал в Украине и в Грузии. Сейчас вот опять приехал в Москву, опять поет», - возмутился телеведущий.

Норкин добавил, что одобряет инициативу актрисы Марии Шукшиной, предложившей доносить на тех граждан России, которые слушают украинскую музыку и украинских исполнителей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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