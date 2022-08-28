Андрей Норкин напомнил россиянам о поступках Ротару, Сердючки и Меладзе

Сегодня, 13:54

0

Image 16+
Андрей Норкин напомнил россиянам о поступках Ротару, Сердючки и Меладзе
Фото из открытых источников

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин, рассуждая о возможности введения контроля над медиапространством, раскритиковал исполнителей, которые публично осудили специальную военную операцию России на территории Украины.

Отдельно он выделил украинских артистов Андрея Данилко (выступает в образе Верки Сердючки) и Софию Ротару, а также «грузинского соловья» Валерия Меладзе, который долгое время жил и работал в РФ.

«Сердючка говорит какие-то ужасные вещи. Ротару жертвует деньги на ВСУ. Валерий Меладзе роздал кучу интервью, утверждая, что Россия немытая, он из нее уезжает и вообще, он всю жизнь работал в Украине и в Грузии. Сейчас вот опять приехал в Москву, опять поет», - возмутился телеведущий.

Норкин добавил, что одобряет инициативу актрисы Марии Шукшиной, предложившей доносить на тех граждан России, которые слушают украинскую музыку и украинских исполнителей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Актер Охлобыстин резко высказался о покинувших Россию звездах

Сегодня, 15:54

Андрей Норкин напомнил россиянам о поступках Ротару, Сердючки и Меладзе

Сегодня, 13:54

«Экспресс газета» рассказала о жизни Хаматовой в Латвии

Сегодня, 10:39

Марина Федункив высказалась об эмиграции из России

Вчера, 15:29

Газманов высмеял российские СМИ за слухи о его романе с двумя девушками

Вчера, 13:24

Регина Дубовицкая рассказала, что не смогла подружиться с Евгением Петросяном

Вчера, 09:59

60-летний Григорий Лепс зарегистрировался на сайте знакомств и ищет себе пару

28-08-2022, 14:49

Собчак высказалась по поводу возвращения Пугачевой в Россию

28-08-2022, 11:34

Народный артист России Евгений Миронов кратко прокомментировал отъезд Хаматовой из России

27-08-2022, 16:19

Прилепин рассказал об истинном отношении к покинувшей Россию певице Земфире

27-08-2022, 14:14

Садальский раскритиковал открывшийся в Москве 44-й международный кинофестиваль, назвав «местечковой тусовкой»

27-08-2022, 14:14

Прилучный удивил поклонников патриархальными взглядами

27-08-2022, 12:59

Макс Покровский пообещал расправиться с патриотами России

26-08-2022, 16:14

Фильм «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой снят с проката в России

25-08-2022, 16:04

Российская актриса Алиса Гребенщикова в соцсетях поздравила украинцев с Днем независимости

25-08-2022, 14:29

Тюльпанов о сбежавшей в Европу Земфире: «Поехала туда, где кормушка сытнее»

25-08-2022, 10:19

Лазарев отказался от англоязычных песен: «Внешняя ситуация поменялась»

23-08-2022, 10:09

Шоумен Максим Галкин вышел на сцену в Польше в костюме цветов украинского флага

23-08-2022, 08:54

Шахназаров: Юлия Ауг дала урок подлости и предательства

22-08-2022, 09:59

Шукшина заявила, что ее хотят ликвидировать из-за поддержки спецоперации

21-08-2022, 16:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт

Вчера, 16:11

0

Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...

Подробнее
Закрытость Смольного при обсуждении Генплана приведет к напряжению в обществе – Пашковский

Закрытость Смольного при обсуждении Генплана приведет к напряжению в обществе – Пашковский

28-08-2022, 12:19

0

Петербургские власти должны быть более открыты и вести диалог с горожанами, иначе в обществе возникнет напряженность....

Подробнее
Чубашенко считает, что у Республики Молдова нет реальных альтернатив газу и нефти из РФ

Чубашенко считает, что у Республики Молдова нет реальных альтернатив газу и нефти из РФ

27-08-2022, 18:49

0

Молдавский политик Дмитрий Чубашенко рассказал о сложившейся в стране ситуации из-за кризиса, связанного с поставками...

Подробнее
Давно пора: петербуржцы просят главу СК РФ «заняться» Бегловым

Давно пора: петербуржцы просят главу СК РФ «заняться» Бегловым

Сегодня, 13:19

0

Жители Петербурга массово голосуют за то, чтобы СК РФ проверил деятельность губернатора Петербурга Александра Беглова....

Подробнее
Пенсионерам в РФ дадут по 15 000 рублей уже 29 августа – решение принято

Пенсионерам в РФ дадут по 15 000 рублей уже 29 августа – решение принято

28-08-2022, 07:59

0

Российские пенсионеры с 29 августа получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей. Об этом сообщает портал...

Подробнее
Эксперты рассказали, что будет с рублем в сентябре

Эксперты рассказали, что будет с рублем в сентябре

28-08-2022, 16:44

0

Многие финансовые аналитики пророчили падение рубля, однако российская валюта завершает лето с гордо поднятой головой....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Шарий подтвердил, что бывшего народного депутата Украины Ковалева убили в Херсонской области

Шарий подтвердил, что бывшего народного депутата Украины Ковалева убили в Херсонской области

Вчера, 10:39

0

Блогер Анатолий Шарий подтвердил, что в Херсонской области был убит бывший народный депутат Украины от партии «Слуга...

Подробнее
Американская компания Dell объявила о полном прекращении работы в России

Американская компания Dell объявила о полном прекращении работы в России

28-08-2022, 14:09

0

Американская компания Dell, являющаяся разработчиком компьютеров и серверов, в августе 2022 года официально объявляет...

Подробнее
В Омске задержали граждан Казахстана за поджог военкомата

В Омске задержали граждан Казахстана за поджог военкомата

Вчера, 13:44

0

В России продолжают полыхать военкоматы. Преимущественно возгорание происходит из-за поджогов. Недавно...

Подробнее
В Поморье создан учебный центр для подготовки к военной службе

В Поморье создан учебный центр для подготовки к военной службе

Вчера, 11:04

0

В Архангельской области создан центр, на базе которого будут готовить к военной службе добровольцев, изъявивших желание...

Подробнее