Андрей Норкин напомнил россиянам о поступках Ротару, Сердючки и Меладзе

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Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин, рассуждая о возможности введения контроля над медиапространством, раскритиковал исполнителей, которые публично осудили специальную военную операцию России на территории Украины.
Отдельно он выделил украинских артистов Андрея Данилко (выступает в образе Верки Сердючки) и Софию Ротару, а также «грузинского соловья» Валерия Меладзе, который долгое время жил и работал в РФ.
«Сердючка говорит какие-то ужасные вещи. Ротару жертвует деньги на ВСУ. Валерий Меладзе роздал кучу интервью, утверждая, что Россия немытая, он из нее уезжает и вообще, он всю жизнь работал в Украине и в Грузии. Сейчас вот опять приехал в Москву, опять поет», - возмутился телеведущий.
Норкин добавил, что одобряет инициативу актрисы Марии Шукшиной, предложившей доносить на тех граждан России, которые слушают украинскую музыку и украинских исполнителей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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