Регина Дубовицкая рассказала, что не смогла подружиться с Евгением Петросяном

Сегодня, 09:59

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Регина Дубовицкая рассказала, что не смогла подружиться с Евгением Петросяном
Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая

Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая в шоу «Судьба человека» откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с Евгением Петросяном. По словам 73-летней телеведущей, она дружила со многими артистами - с Михаилом Евдокимовым, Михаилом Задорновым, Владимиром Винокуром и Кларой Новиковой. Однако с Петросяном у Дубовицкой теплые отношения не заладились, хотя они нормально общались. 

Юморист, с которым Регина работала длительное время, как и с другими артистами, так и остался для нее недосягаемым. Сейчас Регина Дубовицкая работает над своим проектом, хотя передача «Аншлаг» поставлена на паузу как развлекательный контент.

Как известно, в жизни Петросяна с того времени произошло немало событий. Так, он развелся с Еленой Степаненко, женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая впоследствии родила ему сына.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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