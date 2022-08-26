60-летний Григорий Лепс зарегистрировался на сайте знакомств и ищет себе пару

60-летний певец Григорий Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!», которая выходит на телеканале НТВ, выдал сенсационное признание: он зарегистрировался на сайте знакомств и ищет там себе спутницу жизни.

Музыкант заверил, что «охотится» не за молоденькими девушками. На сайте знакомств его интересуют дамы в возрасте.

«Сутки там провожу. Знакомлюсь. Интересуют постарше — лет семидесяти. Раньше я мог пойти и гульнуть. С годами всё это тухнет, как у любого нормального человека. Появляются другие желания. Например, просто спокойно посидеть около камина», — признался Григорий Лепс.

Невзирая на то, что на сайте знакомств Лепс подыскивает женщин постарше, он признается, что хочет еще наследников. Поэтому допускает, что еще раз свяжет себя узами брака.

С балериной Анной Шаплыковой артист расторг брак в декабре минувшего года. Вместе они прожили 20 лет. Что стало причиной разрыва, до сих пор неизвестно. Одно время ходили слухи о том, что певец был падок на молоденьких девушек. Однако он упорно отрицал романы на стороне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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