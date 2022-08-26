Собчак высказалась по поводу возвращения Пугачевой в Россию

Сегодня, 11:34

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Собчак высказалась по поводу возвращения Пугачевой в Россию
Ксения Собчак

Возвращение Аллы Пугачевой в Россию в СМИ возымело эффект взорвавшейся информационной бомбы - ажиотаж вокруг события неимоверный. Отреагировала на новости и журналистка Ксения Собчак.

Она отметила, что резонанс настолько велик, что поневоле вспоминаются времена, когда певица находилась на пике своей славы во времена Советского Союза.

«Спустя почти полгода в Москву вернулась Алла Пугачева (как и обещала). Сегодня ее даже видели на прогулке в районе Тверской. Почему-то в связи с этим вспомнилось, как в СССР продавали пластиковые пакеты с портретом Аллы Борисовны с Кристиной. Помните такие?» — вопросила теледива у себя в Telegram-канале.

Алла Пугачева вернулась в РФ несколько дней назад. Вместе с ней приехали и младшие дети - двойняшки Лиза и Гарри. Им через несколько дней идти в школу. Примадонна, вероятно, поведет их во второй класс сама. Ее супруг Максим Галкин, жестко критикующий власти за специальную военную операцию, свою позицию не меняет и возвращаться в Россию не планирует.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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