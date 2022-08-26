Народный артист России Евгений Миронов кратко прокомментировал отъезд Хаматовой из России

Недавно поступила информация о том, что популярный в Российской Федерации советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, художественный руководитель Государственного театра Наций с 2006 года, народный артист РФ, народный артист Чеченской Республики, лауреат двух Государственных премий страны Евгений Миронов совершенно чётко дал понять при встрече с журналистами, что он не будет откровенничать с СМИ об отъезде актрисы Чулпан Хаматовой из страны, сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн-издания «Телепрограмма».

Как стало известно из этой встречи, выяснилось, что после того, как Евгением Мироновым только была услышана фамилия Хаматова, он мгновенно перестроился и отказался от всякого общения с журналистами на данную тему.

«Нет, нет, нет, друзья», — только и успел скороговоркой проговорить Евгений Миронов.

На ходу бросив эту фразу, он быстро развернулся и ушёл от представителей СМИ.

Известно, что Миронов и Хаматова дружат очень давно, но сейчас эти двое артистов оказались по разную сторону баррикад. Чулпан сейчас находится в Латвии.

Ранее СМИ сообщили: Большой театр отказался от услуг раскритиковавшего СВО режиссера Александра Молочникова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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