Прилепин рассказал об истинном отношении к покинувшей Россию певице Земфире

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Писатель Захар Прилепин у себя в Telegram-канале не обошел вниманием 46-й день рождения певицы Земфиры, который она отмечала накануне.
«У меня есть все пластинки Земфиры, и я считаю ее великой певицей», — сознался писатель, который лично с артисткой не знаком.
Однако добавил, что не разделяет позицию исполнительницы, являющейся противницей СВО и пожелавшей дистанциироваться от своей страны, поспешив уехать за границу.
«Но какую бы войну не вела моя страна, я всегда буду на стороне русского солдата. На стороне Земфиры и так есть кому быть. Её, к тому же, никто не убивает, дай ей Бог здоровья. А солдата – убивают», — высказался Прилепин.
Земфира, как уже ранее сообщалось, обосновалась в столице Франции - Париже. Туда же переехала ее близкая подруга - актриса Рената Литвинова. Она также критикует власти РФ за развернутую СВО. Последняя на территории Украины длится седьмой месяц подряд.
В планах Земфиры концертный тур по ряду европейских городов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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