Садальский раскритиковал открывшийся в Москве 44-й международный кинофестиваль, назвав «местечковой тусовкой»

Актер и блогер Станислав Садальский раскритиковал открывшийся в Москве 44-й международный кинофестиваль. В своем Телеграм он окрестил мероприятие «местечковой тусовкой в местечковом масштабе».

Ранее организаторы заверили, что кинофестиваль в этом году будет особенным, зрителям представят 230 новых фильмов. На основной конкурс заявлены 13 картин, три из которых - российские.

Однако Садальский в кулуарах увидел только множество никому не известных артистов.

«Местечковая тусовка в местечковом масштабе. Для зрителя это пшик. Культура и искусство (как заработок) сегодня у начальства, для народа провалились в бездну. Известный закон — чем меньше таланта, тем больше политических амбиций», — высказался Стас.

По мнению Садальского, это весьма показательно, что на открытии фестиваля прозвучала песня «Горькая моя Родина», передает Газета.ру .

ММКФ-2022 открылся вчера, а завершится 2 сентября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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