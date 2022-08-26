Садальский раскритиковал открывшийся в Москве 44-й международный кинофестиваль, назвав «местечковой тусовкой»

Полковник в отставке Литовкин призвал осудить авторов статьи «Фонтанки» о российских добровольцах
Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин призвал выставить к позорному столбу журналистов,...Подробнее
Актер и блогер Станислав Садальский раскритиковал открывшийся в Москве 44-й международный кинофестиваль. В своем Телеграм он окрестил мероприятие «местечковой тусовкой в местечковом масштабе».
Ранее организаторы заверили, что кинофестиваль в этом году будет особенным, зрителям представят 230 новых фильмов. На основной конкурс заявлены 13 картин, три из которых - российские.
Однако Садальский в кулуарах увидел только множество никому не известных артистов.
«Местечковая тусовка в местечковом масштабе. Для зрителя это пшик. Культура и искусство (как заработок) сегодня у начальства, для народа провалились в бездну. Известный закон — чем меньше таланта, тем больше политических амбиций», — высказался Стас.
По мнению Садальского, это весьма показательно, что на открытии фестиваля прозвучала песня «Горькая моя Родина», передает Газета.ру.
ММКФ-2022 открылся вчера, а завершится 2 сентября.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин призвал выставить к позорному столбу журналистов,...Подробнее
Политолог Вадим Манукян отреагировал на недавнюю публикацию петербургского издания «Фонтанка», в которой критикуется...Подробнее
Даурен Карабаев, замглавы правления по экономике и финансам национальной компании Казахстана «Казмунайгаз»,...Подробнее
Позиции НАТО на Крайнем Севере существенно укрепятся после того, как членами военно-политического блока станут...Подробнее
Возможные сценарии дальнейшего хода конфликта России и Украины озвучил военный эксперт Айтеч Бижев. В интервью изданию...Подробнее
18 марта Россия нанесла удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по «Объекту 711» в Ивано-Франковской области, который...Подробнее
Трагическая смерть 28-летней звезды шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей шокировала общественность. Тело девушки обнаружили в...Подробнее
Призывы прямо вмешаться в вооруженный конфликт между Россией и Украиной в Польше начали звучать чаще. Эксперты в своих...Подробнее
Информация Государственного департамента США о том, что Москва якобы создала на территории ДНР «фильтрационные лагеря»...Подробнее
Сербия принялась готовиться к возможной атаке НАТО с воздуха на фоне продолжающегося напряжения в отношениях с Косово....Подробнее
Комментировать