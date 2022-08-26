Прилучный удивил поклонников патриархальными взглядами

Павел Прилучный признался, что придерживается консервативных семейных ценностей. В интервью Надежде Стрелец актер заявил, что слово мужчины должно быть законом в доме. Звезда сериала «Мажор» считает, что на людях жена не должна ничего высказывать мужу, иначе тот превратится в тряпку.

«Мы дома можем что-то решить, все высказать… Но на людях — нет», —заявил Прилучный.

Приверженец патриархальных устоев общества также сказал, что не позволит своей женщине выкладывать в соцсети слишком откровенные фото.

«Восхищение она обязана получать лишь от меня. Она только моя женщина», — пояснил актер.

В целом Прилучный считает, что в семье слово мужчины должно быть законом.

Известно, что 25 августа Павел Прилучный и артистка Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу, потратив 15 миллионов рублей на торжество, которое состоялось в Подмосковье. Приглашенные на мероприятие артисты выступали для супругов и гостей бесплатно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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