Макс Покровский пообещал расправиться с патриотами России

Лидер группы «Ногу Свело!» Макс Покровский, который сейчас проживает в США, пригрозил расправой своим коллегам, поддержавшим Россию в вопросе о спецоперации в Украине.

В интервью украинским СМИ музыкант, который неоднократно критиковал патриотически настроенных россиян, пообещал, что вернувшись на родину, он не даст спуску тем, кто встали на сторону России и поддержал правительство.

«Придет время, когда я вернусь в Россию. В какую-то другую Россию, наверное. Я вам не дам жить спокойно. Просто знайте!» — заявил Покровский.

Напомним, что рок-музыкант и раньше позволял себе оскорбительные высказывания в адрес известных людей. Так, Покровский оскорбил Александра Буйнова, который выступил в Херсоне. Также фронтмен группы «Ногу Свело!» участвовал в марше в поддержку Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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