Макс Покровский пообещал расправиться с патриотами России

Полковник в отставке Литовкин призвал осудить авторов статьи «Фонтанки» о российских добровольцах
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Лидер группы «Ногу Свело!» Макс Покровский, который сейчас проживает в США, пригрозил расправой своим коллегам, поддержавшим Россию в вопросе о спецоперации в Украине.
В интервью украинским СМИ музыкант, который неоднократно критиковал патриотически настроенных россиян, пообещал, что вернувшись на родину, он не даст спуску тем, кто встали на сторону России и поддержал правительство.
«Придет время, когда я вернусь в Россию. В какую-то другую Россию, наверное. Я вам не дам жить спокойно. Просто знайте!» — заявил Покровский.
Напомним, что рок-музыкант и раньше позволял себе оскорбительные высказывания в адрес известных людей. Так, Покровский оскорбил Александра Буйнова, который выступил в Херсоне. Также фронтмен группы «Ногу Свело!» участвовал в марше в поддержку Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин призвал выставить к позорному столбу журналистов,...Подробнее
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