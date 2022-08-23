Фильм «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой снят с проката в России

Фильм «Просточеловек» в котором снималась актриса Чулпан Хаматова, в России в прокат пока не выйдет. Об этом сообщает информационное агентство CT News, отмечая, что фильм планировали выпустить в прокат в РФ 25 августа.

Тем не менее как раз из-за того, что в нем снялась Чулпан Хаматова, которая покинула Россию и критикует российскую власть за «военную спецоперацию» на территории Украины, фильм в прокат не вышел.

Возможно, кинокартину все же покажут в большом прокате. Во всяком случае, 28 августа состоится ее специальный закрытый показ в рамках Московского международного кинофестиваля.

Отметим, Чулпан Хаматова решила выехать из РФ и сейчас живет и работает в Латвии, поскольку ее политические взгляды вряд ли бы позволили ей дальше строить карьеру в России. К тому же, учитывая высказывания в адрес действий ВС РФ на территории Украины, она могла бы и вообще попасть под уголовную статью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700