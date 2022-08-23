Российская актриса Алиса Гребенщикова в соцсетях поздравила украинцев с Днем независимости

Российская актриса Алиса Гребенщикова, дочь знаменитого рок-музыканта Бориса Гребенщикова, поздравила своих подписчиков в социальной сети с Днем Независимости Украины. Своей публикацией она полностью закрыла вопрос о том, какую из сторон СВО поддерживает.

Алиса выложила одну из старых фотографий, сделанных в Украине - на берегу Черного моря в Одессе. На снимке она запечатлена вместе с сыном. Подписчики обратили внимание на то, что знаменитость и ее наследник одеты в цвета украинского флага - вероятно, эту фотографию Гребенщикова выбрала нарочно, с явным, а не поверхностным, смыслом.

«Счастливые мы в Одессе. Когда-то. Этой фотографией поздравляю всех украинских друзей и подписчиков», – написала Алиса над снимком, а под самим стоп-кадром оставила поздравление на украинском языке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700