Тюльпанов о сбежавшей в Европу Земфире: «Поехала туда, где кормушка сытнее»

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Недавно покинувшая Россию певица Земфира анонсировала гастрольный тур Borderline tour 2022. Рок-исполнительница выступит в 11 европейских городах с октября по ноябрь. Ее концерты пройдут в Лимассоле, Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне. Примечательно то, что России в этом списке нет.
Комментируя европейский тур Земфиры Рамазановой, российский политик Владислав Тюльпанов заявил, что уехав за границу, певица оттолкнула от себя немалое число фанатов как в России, так и за рубежом. При этом он предположил, что рок-певица растеряла поклонников, их число уже не будет прежним, если она решит вернуться на родину.
При этом Тюльпанов считает Земфиру талантливой певицей, однако он сомневается в ее человеческих качествах, которые видятся ему «нехорошими». Политик считает, что Земфира придерживается двойных стандартов и по этой причине она отправилась в места, где «кормушка сытнее». Тот факт, что певица не запланировала выступление в России, возмутил Тюльпанова.
«Поехала туда, где кормушка сытнее. А как же твои российские фанаты, Земфира? Где твоя совесть?», — обратился к певице политик.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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