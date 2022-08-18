Названа причина смерти озвучившего Филю актера Сергея Григорьева

Сегодня, 15:09

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Названа причина смерти озвучившего Филю актера Сергея Григорьева
Актер Сергей Григорьев

Актер Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в программе «Спокойной ночи, малыши!», скончался от инфаркта. Причина смерти его была озвучена коллегой покойного по данному проекту Натальей Голубенцевой в беседе с агентством РБК.

В ее памяти Сергей Григорьев навсегда останется профессионалом высокой масти, а также человеком, талантливым во всем.

«Всегда помогал нам технически, когда возникали какие-то вопросы. И он очень был позитивный человек, несмотря на свои болячки, никогда не сдавался. Весел и юморил», - вспоминает Голубенцева.

64-летний Сергей Григорьев скончался 20 августа на территории Израиля. Там минули восемь последних лет его жизни. Похороны состоятся завтра в крупном еврейском поселении Текоа (западный берег реки Иордан).

Актер запомнился гражданам озвучкой колоритного персонажа из передачи «Спокойной ночи, малыши!». Его голосом Филя разговаривал с 1987-го по 2014-й годы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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