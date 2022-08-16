Ашуров предрек российским артистам мрачное будущее

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Организаторы концертов и российские артисты вновь сталкиваются с рисками лишиться заработка и потерять миллионы рублей. Как пишет портал о звездах BLITZ+, мрачное будущее знаменитостям обрисовал шоумен и продюсер Дмитрий Ашуров.
Он напомнил, что коронавирус никуда не исчез. Пандемия Covid-19 после некоторого спада снова разгоняется и набирает обороты. Не исключено, что снова будут вводиться связанные с распространением коронавируса ограничения. Они, безусловно, не лучшим образом отразятся на музыкальной индустрии.
«Будут артисты в одних убытках, многие понесут потери. Если поднять цену билетов, чтобы возместить убытки, то люди вообще не пойдут», - объяснил Ашуров.
Напомним, пандемия коронавируса в мире началась в 2020 году. Невзирая на то, что вирус, как принято считать, в ходе мутаций ослаб и стал менее агрессивным, в последнее время в мире начало увеличиваться число смертей от Covid-19.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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