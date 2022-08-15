Михаил Шахназаров рассекретил, на кого работает Андрей Макаревич

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Журналист Михаил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный Абзац» раскрыл некоторые подробности из жизни фронтмена группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который сейчас проживает в Израиле. Как известно, не так давно музыкант женился в четвертый раз и весной этого года в Тель-Авиве у него родился сын.
По словам Шахназарова, Макаревич живет с женой Эйнат Кляйн и четырехмесячным сыном Эйтаном в собственном доме, расположенном в тридцати километрах от Тель-Авива. Известно, что в России концерты «Машины времени» отменяют, поэтому музыканты группы планируют тур по Европе и США - при условии, что им выдадут визы. Тем временем Макаревич продолжает публиковать гадостные посты про россиян и блокирует неугодных ему комментаторов в соцсетях, отмечает журналист.
По его мнению, рокер делает это все на профессиональном уровне.
«Он работает на израильскую, украинскую, прибалтийскую и молдавскую публику», — сказал Шахназаров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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