Максим Покровский готов подметать улицы во благо Украины

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Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский сейчас проживает в США, осуждает Россию за СВО и готов делать все, что потребуется, во благо Украины. В эфире программы «Гроши» музыкант заявил, что согласен на любую работу. Даже подметать улицы, если это каким-то образом поможет Украине и украинцам.
«Буду нужен сейчас – приеду сейчас. Я не хочу из этого делать дешевую акцию. Я хочу, чтобы это было нужно. Нужно будет – позовите, приеду», - обратился Покровский к украинским телезрителям.
Максим добавил, что он может принимать участие в разборе завалов, доставлять грузы, выполнять другую работу наравне с остальными. Главное, чтобы это не воспринималось как пиар и об этом не трубили все СМИ.
Напомним, ранее Максим Покровский записал несколько новых клипов в поддержку Украины, в которых призвал последовать его примеру.
К слову, лидер «Ногу свело» в своем стремлении помочь соседней стране не одинок. Например, опальный Максим Галкин, ставший после критики СВО очень востребованным в Европе, часть заработанных денег уже переводит в поддержку ВСУ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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